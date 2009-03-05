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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

حجت الاسلام علی اکبری:

نقش نهادهای مردمی در اوقات فراغت نباید نادیده گرفته شود

نقش نهادهای مردمی در اوقات فراغت نباید نادیده گرفته شود

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی جوانان کشور بر لزوم توجه به نقش نهادهای مردمی در کیفی سازی اوقات فراغت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری پیش از ظهر امروز در ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس افزود: در بحث اوقات فراغت همواره باید توجه به امور کیفی در راس برنامه ها قرار گرفته و در این مابین باید به نقش اساسی و مهم مردم و نهادهای مردمی و به ویژه خانواده ها توجه شود.

وی گفت: در عین حال نباید همه وظایف را به دوش دولت بگذاریم البته دولت به عنوان بستر ساز، نقش و فعالیت خود را باید انجام دهد.

رئیس سازمان ملی جوانان کشور خاطرنشان کرد: اوقات فراغت بحث پیچیده بوده که ابعاد گوناگون و پیچیدگیهای خاص خود را دارد که تبدیل به یک صنعت نیز شده است که کارکردهای تربیتی سازنده و سوزنده ای نیز می تواند داشته باشد.

حجت الاسلام علی اکبری در ادامه سخنان خود با اشاره به فرهنگهای غلط وارداتی به کشور ایران مانند ولنتاین نیز اظهار داشت: فراغت جز بخشهایی بوده که به خاطر اسم آن افراد فعالیت غیر رسمی می کنند و می خواهند با سلیقه خود عمل کنند که عمده شکوفایی ها در این نقطه رخ می دهد و اگر مراقبت نشود این خرده فرهنگها بستر ساز بوده و لطمه وارد می کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیتهای ذاتی ستاد ساماندهی امور جوانان نیز تصریح کرد: در حال حاضر چه در سطح ملی و چه در سطوح استانی پایگاهی برای جوانان به وجود آمده که در ارتباط با موضوع جوانان هم اندیشی می شود و سیاستهای کلان را تا مرحله تحقق دنبال می کند که این را باید گامی مهم و مبارک دانست.

رئیس سازمان ملی جوانان کشور اظهار داشت: از استان فارس این انتظار وجود دارد که با استفاده از ظرفیتهای متعدد و متنوع انسانی و کارشناسی الگو و نمونه های خوبی را در سطح کشور ترویج دهند و امیدواریم با هم اندیشی جوانان و نهادهای مردمی به این امر نیز دست یابیم.

کد مطلب 844039

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