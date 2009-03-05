رهبر معظم انقلاب اسلامی امام جمعه بوشهر را منصوب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای شیخ غلامعلی صفایی دامت افاضاته

اکنون که جناب حجت الاسلام آقای ایمانی با حضور در شیراز خدمات خود را به آن سامان منتقل کرده اند، با قدردانی از معزی الیه، جنابعالی را که بحمدالله برخوردار از مراتب علمی و عملی و تبلیغی و خود برخاسته از میان مردم مومن و انقلابی بوشهر می باشید، به امامت جمعه آن شهر و نمایندگی خود در استان بوشهر منصوب می کنم.

امید است ظرفیت عظیم معنوی آن شهر علم و ایمان با هدایت و تلاش جنابعالی در خدمت هدف های والای انقلاب اسلامی قرار گیرد و آن مردم صمیمی ومومن به ویژه جوانان عزیز که در گذشته نیز مصدر خدمات با ارزش بوده اند، با نشاط و امید روز افزون در همه صحنه های دینی و اجتماعی و انقلابی حضور افتخار آفرین داشته باشند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید علی خامنه ای

15/اسفند/1387