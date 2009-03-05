جهان اسلام باید از همه مظلومان جهان حمایت و دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرح المعلم در دومین روز از کنفرانس حمایت از فلسطین در سالن اجلاس سران تهران با محکوم کردن صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان، بیان داشت: امیدوارم کشورهای جهان عرب واقعیت های سودان را درک کنند و بدانند چه توطئه هایی در سودان رخ داده است.

وی اضافه کرد: کشورهای اسلامی باید همبستگی و اتحاد خود را در رابطه با برادران فلسطینی نشان دهند و در رابطه با مظلومان سومالی نیز باید همین روند دنبال شود چرا که در رابطه با توطئه های قدرت های بزرگ در این رابطه کشورهای اسلامی فقط تماشاگر بودند.

نایب رئیس مجلس کنیا، حمایت کشورهای اسلامی از صلح در سومالی را خواستار شد و گفت: همه باید از امکانات مالی برای محقق شدن صلح در سومالی استفاده کنند.

المعلم اضافه کرد: اقلیت های زیادی در سراسر جهان هستند که نسبت به آنان ظلم و ستم می شود و وظیفه مسلمانان این است که از آنان دفاع کنند.

وی درپایان بیان داشت: ما نه فقط از آرمان فلسطین حمایت می کنیم، بلکه جهان اسلام باید از همه بیگناهان جهان دفاع و حمایت کند.