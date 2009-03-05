دشمن با افزایش آگاهی و دانش مسلمانان مبارزه می‌ کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسین بهدانی ظهر امروز در جلسه برنامه ‌ریزی هفته وحدت این شهرستان اظهار داشت: در گذشته استکبار جهانی با دسیسه و توطئه بین صفوف مسلمانان تفرقه انداخته و با همین حربه ثروت ملی کشورهای اسلامی را به یغما برده است.

مدیر آموزش و پرورش درمیان افزود: وحدت مهم‌ترین عامل برای اقتدار اسلام و ایستادگی در برابر توطئه ‌های دشمنان اسلام است، لذا افزایش آگاهی در جامعه می ‌تواند به عنوان یکی از زیرساخت‌ های وحدت نقش اصلی را در میان ملت‌ های مسلمان ایفا کند.

وی ادامه داد: تلاش امروز دشمن بر مقابله با افزایش آگاهی و سطح دانش مسلمانان به ویژه جوانان و نوجوانان متمرکز شده است.

مدیر آموزش و پرورش درمیان گفت: امروز دشمن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به وحدت میان مسلمان به ویژه از طریق قشر جوان پرهیز نمی‌کند که نقش و جایگاه نظام تعلیم و تربیت برای آگاهی سازی و آموزش صحیح معارف اسلام در این عرصه بسیار ویژه و تأثیرگذار است.

بهدانی با بیان اینکه برنامه‌های هفته وحدت در سال جاری باید بسیار گسترده ‌تر از سال‌های گذشته باشد، افزود: یکی از بهترین فرصت‌ها برای نشان دادن ارادت مردم شهرستان به اهل بیت (ع) و پیامبر عظیم الشأن اسلام ایام هفته وحدت است که می ‌توان از حضور مسافران نوروزی برای نشان دادن این فضای معنوی در این شهرستان مرزی استفاده کرد.

وی برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، برگزاری مراسم جشن در مدارس شهرستان و برگزاری محافل انس با قرآن در مدارس شبانه‌روزی را از مهم ‌ترین برنامه‌های هفته وحدت در آموزش و پرورش درمیان دانست.

وی با اشاره به جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این مدیریت و با بیان اینکه آموزشگاه شهید باهنر اسدیه به منظور اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی آموزش و پرورش تمام تلاش خود را برای هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی شهرستان به کار می ‌گیرد.