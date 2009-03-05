امنیت انتخابات دهم ریاست جمهوری را تضمین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محتاج ظهر پنج شنبه در گردهمایی سالانه اعضای شورای تامین استان، شهرستانها و کمیسیون های زیرمجموعه در استانداری مازندران افزود: هر میزان که رقابت انتخاباتی سالم باشد حضور مردم در انتخابات پرشور خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: تامین امنیت مهمترین مطالبه مردم هر مملکتی بوده و دستگاههای امنیتی کشور برای آرامش مردم تلاش جدی دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه تهدیدات مختلفی از سوی دشمنان برای اضمحلال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، تصریح کرد: به رغم همه تهدیدات میزان شاخص های امنیتی کشور مطلوب بوده است.

محتاج با بیان اینکه مسائل ضد امنیتی در شرق کشور با کاهش 70 درصدی مواجه بوده است، یادآور شد: در سالهای گذشته شاهد کاهش عوامل ناامنی در شهرهای بزرگ و کوچک کشور بوده و هستیم.

وی با اعلام این مهم که دشمنان انقلاب از مرزهای غربی کشور در صدد رسوخ به افکار جوانان و تخریب باورهای دینی ملت ایران هستند، اظهار داشت: شاخص های امنیتی مرزهای کشور برای نا امن کردن دشمنان رو به تزاید است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه تدین و ایمان ملت ایران فرصت ممتازی برای برقراری امنیت در کشور بوده است، یادآور شد: حماسه آفرینی های لشگر ظفرمند و پیروز 25 کربلا در هشت سال دفاع مقدس بخشی از افتخارات مردان خطه قهرمان پرور مازندران بوده است.

محتاج با بیان اینکه با اشاره به اینکه اکنون دشمن در حال برنامه ریزی برای حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور بوده است، خاطر نشان کرد: باید دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور باید در این زمینه هوشیارانه برخورد کنند.

وی با اشاره به اینکه جمعیت دانش آموزی و دانشگاهی هدف اصلی آسیب پذیری دشمن است، اظهار داشت: توجه مجامع آموزشی و دانشگاهی به عملکرد آنان باید بیشتر شود.

وی با بیان اینکه تجمعات کارگری در دولت نهم کاهش داشته است در عین حال خواستار همکاری دقیق طرح تحول اقتصادی از سوی صاحبنظران مسائل مختلف شد.

محتاج فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، نابسامانی خانوادگی را از اساسی ترین موضوعات مورد پیگیری استانداران برای رفع آنان ذکر کرد و افزود: باید همه دستگاههای متولی توسعه گردشگری در ایام نوروز در استان های گردشگر پذیر زمینه را برای ایجاد سفرهای آرام، سالم و امن فراهم سازند.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری فراهم شود در عین حال خواستار ایجاد مهندسی شادی سالم برای شهروندان در چهارشنبه آخر سال شد.