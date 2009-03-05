به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بریجی متفکر بلژیکی در چهارمین کنفرانس بین المللی فلسطین، طی سخنانی اظهار داشت: ما در اروپا احساس همدردی با ملت فلسطین می کنیم؛ اما سیستم های سیاسی بر علیه این مسئله آنقدر قوی است که نمی توانیم حرکت موثری داشته باشیم.

وی افزود: ما به عنوان فیلسوف فکر می کنیم در خصوص مبانی قرآن باید کار کنیم تا معنی القدس را درک کنیم. قدس فقط یک زمین نیست؛ مسئله اول معنی قرآنی القدس است.

این استاد فلسفه تصریح کرد: قدس جایی است که پیامبر از آن معراج داشته است. اروپایی ها این را درک نکرده اند و فقط فکر می کنند القدس صرفا یک مکان است و این تئوری صهیونیسم و غرب است که مانع ارائه معنی جدید آن شده است.

بریجی معتقد است: مشکل سیاسی این موضوع را هم باید در نظر بگیریم. باید روی این موضوع که چطور یک استراتژی مدیترانه ای در خصوص قدس تشکیل دهیم، کار کنیم. در مورد قدس جهالت وجود دارد. وقتی معنی قدس را اروپایی ها بدانند، تفکر مبارزه برای آزادی آن نیز ایجاد می شود.

وی گفت: اروپایی ها فکر می کنند اسرائیل یک مکان فیزیکی است و صرفا یک زمین است و از اصل آن بی خبر هستند. وقتی معنی قدس را بدانیم می توانیم برای نجات آن اقدام کنیم.