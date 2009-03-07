سعید ابراهیمی‌فر درباره ساخت این فیلم تلویزیونی که از اول اسفند ماه مقابل دوربین رفته به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه کار را من به همراه پانته‌آ تاجبخش و رضا مقصودی نوشته‌ام و موضوع آن درباره مردی دانشجوی فوق لیسانس رشته فیزیک است که برحسب اتفاق متوجه یک موضوع قدیمی درعلم مشرق زمین می‌شود.

امین زندگانی، پریناز ایزدیار، مهدی عبادتی، سعید نیک‌پور، میلاد کی‌مرام و سیامک احصایی بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. مهسا عظیمی طراحی صحنه و لباس، ایمان امیدورای طراحی گریم، یاسمین ریزان منشی صحنه، کاوه صیاغ‌زاده دستیاری و برنامه‌ریزی، فرزان منطقی صدابرداری این فیلم را انجام می‌دهند. مسعود امینی تصویربردار و شهرام میلانی تهیه کننده این کار هستند.

این فیلم تلویزیونی برای پخش از شبکه اول سیما به مناسبت سال نجوم شاخته می‌شود که طبق گفته ابراهیمی‌فر تصویربرداری آن تا پایان اسفند ماه به پایان می‌رسد و 20 اردیبهشت ماه پخش خواهد شد.

ابراهیمی‌فر درباره فعالیتش در سینما اظهار داشت: فعلاً دو فیلم سینمایی "مواجهه" و "تک درختها" را آماده نمایش دارم که بعد از روشن شدن تکلیف اکران این‌ها برای ساخت فیلم تازه‌ام اقدام خواهم کرد.