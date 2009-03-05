به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ابوموسی دبیر جنبش حرکت فتح انتفاضه در چهارمین کنفرانس حمایت از فلسطین طی سخنانی اظهار داشت: ملت ما همواره در غزه مقاومت کردند؛ زیرا روش مقاومت ثابت کرد مقاومت بهترین راه برای پیروزی است.

وی افزود: ما شکست را بر اسرائیل تحمیل کردیم و آنان نتوانستند اهداف جنایتکارانه خود را محقق کنند.

ابوموسی تصریح کرد: پیروزی حزب الله انجام نشد، مگر به خاطر پیروزی اول که ایران به رهبری امام خمینی تحقق بخشید و راه را برای ملت های آزاده بازگشود تا بر علیه نیروهای شر بایستند و جمهوری اسلامی ایران همواره دست کمک به ملت های آزاده داده است.

وی گفت: نشانه های پیروزی نمایان شده است. اکنون صحبت از مصالحه و وفاق بین گروه های فلسطینی است. اتحاذ موضع واحد از سوی فلسطینی ها هدف خوبی است که به دنبال آن هستیم. اما باید درک کنیم که مسائلی وجود دارد که باید به دور از زبان دیپلماتیک درباره آن صحبت کنیم.

ابوموسی تاکید کرد: زبان دیپلماسی صلح با دشمن یک راه راهبردی و مورد تاکید قرار می دهد و برخی کشورهای عربی به دنبال این روش هستند و هرگونه مبارزه با دشمن راکنار گذاشته اند و همین باعث نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل شده است.

دبیر جنبش فتح انتفاضه گفت: 70 درصد از سرزمین فلسطین در اختیار دشمن است و نباید اجازه داد به مشروعیت این رژیم تاکید شود. حق بازگشت آواردگان فلسطینی باید مورد تاکید قرار بگیرد در حالی که دشمن تاکید کرد که این خواسته حتی ارزش جوهری که با آن این مطلب نوشته شده است ندارد و این یک توهین است.

وی افزود: 20 سال گذشته برای ما ثابت کرد روش سازش کارانه هدفی را تحقق نبخشید ما در این مسیر فقط عقب نشینی کردیم و امتیازاتی به دشمن دادیم.

ابوموسی گفت: آنها به دنبال یهودی سازی قدس پیش رفتند باید امیدوار باشیم تا حدی که امیدواری ما را فریب ندهد باید بدانیم سازشکاران عقب نشینی نخواهند کرد و راه خود را ادامه خواهند داد.

وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگر همه به دنبال وحدت در مبارزه هستند باید بر پایه مقاومت استوار باشد مذاکرات بیهوده با اسرائیل هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و هیچ حقی از ملت فلسطین را باز نخواهد ستاند.

ابوموسی در پایان با اشاره به اینکه برخی به دنبال تحریک مقاومت هستند، تاکید کرد: مقاومت بهترین راه است و برخی روش های فریبکارانه در صلح و مذاکره ارائه می کنند که مورد تایید ما نیست.