برنامه ریزی اصولی تر در امور فرهنگی نیاز ضروی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی احمدی ظهر پنجشنبه در بازدید از شبکه توزیع محصولات سروش استان در گرگان افزود: نیاز است تا ادارات و نهادهای استان با این شبکه تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: تکثیر و توزیع آثار فرهنگی از جمله سریالهای پخش شده در صدا و سیما از جمله فعالیتهای شبکه توزیع محصولات سروش است.

وی همچنین در دیدار با فرمانداران شهرهای مرزی استان خاطرنشان کرد: همسویی دستگاههای اجرایی منجر به شاکله فرهنگی بزرگ و ظهور آن در رسانه منجر به حرکت عظیم ملی می شود.

به گفته احمدی، رسانه ملی یکی از بزرگترین دستگاهها در معرفی برکات و دستاوردهای نظام بوده و عملکرد روابط عمومی ها در معرفی دستاوردها ستودنی است.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان به جایگاه مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره و بیان داشت: احترام به مردم نشانه بلوغ فکری مسئولان است و مردم ما تاکنون وظیفه خود را نسبت به انقلاب انجام داده اند.

جرجانی فرماندار آق قلا نیز گفت: فرهنگ عمومی و امنیت مقوله پیچیده است و مجموعه ای از عوامل در ایجاد این فرهنگ نقش دارند.