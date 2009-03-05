نماز جمعه فردای بوشهر به امامت آیت الله صفایی اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر امروز حجت‌ الاسلام سلمان بحرانی در جمع شماری از خبرنگاران افزود: با اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مبنی بر اقامه نماز جمعه این هفته توسط امام جمعه جدید بوشهر، ما نیز مقدمات حضور ایشان را در بوشهر فراهم کرده ایم.

وی با بیان اینکه برنامه ‌ریزی‌ ها و اقدامات خوبی برای استقبال از امام جمعه جدید بوشهر انجام شده است، گفت: ایشان فردا صبح پس از حضور در شورای ادارای استان و پس از تودیع و معارفه در جمع مردم حضور پیدا کرده و بعد از آن به اقامه خطبه های نمازجمعه بوشهر خواهد پرداخت.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پنجمین امام جمعه بوشهر بعد از شیخ میرزا ابراهیم دشتی، آیت الله سید محمد مدنی بروجنی، آیت الله فاضل فردوسی و آیت الله اسدالله ایمانی است .