  1. استانها
  2. یزد
۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۲

طرح نظارت بهداشتی بر اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در یزد آغاز شد

طرح نظارت بهداشتی بر اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در یزد آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره دامپزشکی استان یزد از آغاز طرح نظارت بهداشتی بر اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در سطح استان یزد خبر داد.

علی اکبر حدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح با هدف تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی اعم از گوشت قرمز، مرغ،‌ ماهی، تخم مرغ، لبنیات و عسل در آستانه سال جدید اجرا می شود.

وی افزود: اکیپهای نظارتی این اداره کل در مرکز استان و تمام شهرستانها بر تمامی هتلها،‌ رستورانها، تالارها، مهمانسراها و فروشگاهها و نمایشگاههای فروش بهاره و عرضه فرآورده های خام دامی نظارت بهداشتی می کند تا از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی برای شهروندان و مهمانان نوروزی جلوگیری کند.

حدادیان خاطرنشان کرد: این اداره کل و شبکه های دامپزشکی در شهرستانها جهت رفاه حال شهروندان در ایام تعطیلات نیز دایر بوده و ماموران کشیک پاسخگوی مردم استان در این ایام خواهند بود.

وی عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را به شبکه های دامپزشکی از طریق شماره تلفنهای 4- 6237411 اعلام کنند.

کد مطلب 844105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها