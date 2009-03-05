طرح نظارت بهداشتی بر اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در یزد آغاز شد

علی اکبر حدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح با هدف تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی اعم از گوشت قرمز، مرغ،‌ ماهی، تخم مرغ، لبنیات و عسل در آستانه سال جدید اجرا می شود.

وی افزود: اکیپهای نظارتی این اداره کل در مرکز استان و تمام شهرستانها بر تمامی هتلها،‌ رستورانها، تالارها، مهمانسراها و فروشگاهها و نمایشگاههای فروش بهاره و عرضه فرآورده های خام دامی نظارت بهداشتی می کند تا از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی برای شهروندان و مهمانان نوروزی جلوگیری کند.

حدادیان خاطرنشان کرد: این اداره کل و شبکه های دامپزشکی در شهرستانها جهت رفاه حال شهروندان در ایام تعطیلات نیز دایر بوده و ماموران کشیک پاسخگوی مردم استان در این ایام خواهند بود.

وی عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را به شبکه های دامپزشکی از طریق شماره تلفنهای 4- 6237411 اعلام کنند.