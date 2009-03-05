نیشابوریها برای پرداخت با تخفیف بدهیهای شهرداری فرصت دارند

ه گزارش خبرنگار مهر در نیشابور محمد صالح آبادی امروز در جمع خبرنگاران افزود: مقرر شد چنانچه ادارات خدمات رسان شهر چون آبفا، برق، گاز، مخابرات و ... قبل از اجرای طرح خود با توجه به صراحت قانون از شهرداری استعلام نمایند در صورتی که متعاقب آن اجرای طرح های شهری مربوط به شهرداری با طرح اجرا شده آن ادارات تعارضی داشته باشد، شهرداری خسارت پرداخت کنند و درصورتی که ادارات خدمات رسان قبل از اجرای طرح خود از شهرداری استعلامی انجام نداده باشند در صورتی که در آینده با پروژ های شهرداری بر خوردی داشته باشند مشمول هیچ گونه دریافت خسارت از شهرداری نمی شوند.

صالح آبادی یادآور شد: در خصوص محاسبه تصاعدی عوارضات ساختمانی شامل تجاری، مسکونی، حذف پارکینگ و ... که شهرداری عمل می نماید بحث و بررسی شد و با توجه به گذشت زمان مقرر در ارائه مدارک مثبت در این خصوص از طریق شهرداری طبق بند 1/2 مصوبه مورخ 29/11/87 شورای اسلامی محسابه عوارضات ساختمانی به صورت تصاعدی و جاهت قانونی نداشته و شهرداری بایستی بدون تصاعد محاسبه نمایند.

وی عنوان داشت: به منظور کمک به مساجد سطح ش هر طبق بند 1/3 مصوبه مورخه 29/11/87 شورای اسلامی شهر نیشابور مقرر شد وصل به زمین مسجد برای هر مسجد مقدار 25 متر مربع در صورت داشتن درخواست پروانه تجاری شهرداری بدون دریافت وجه نسبت به دادن 25 متر مربع پروانه تجاری اقدام نماید.

در صورتی که از عرصه یا اعیان مسجدی در مسیر طرح شهرداری قرار گرفته باشد شهرداری باید طبق روال با سایران با مسئولان مسجد توافق نماید.

وی گفت: نامه شماره 71103 مورخه 23/11/87 اداره تامین اجتماعی موضوع تهاتر حق بیمه مورد مطالبه تامین اجتماعی با دو قطعه زمین پیشنهادی شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

