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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

ابراز امیدواری گرجستان به نشست امروز ناتو

رئیس پارلمان گرجستان گفت که کشورش امیدوار است تا در نشست امروز وزیران کشورهای عضو ناتو حمایتی از طرف حکومت جدید آمریکا ببیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، داوید باکرادزه در جمع خبرنگاران در تفلیس گفت: "طرف گرجستانی علاقمند است که مکانیسم های دریافتی گرجستان از ناتو در ماه دسامبر سال گذشته، هر چه زودتر آغاز بکار کند".

رئیس پارلمان گرجستان ابراز امیدواری کرد که نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در راستا تسریع روند عضویت گرجستان مساعدت بعمل آورد.

این اظهارات در حالی است که امروز نشست وزرای خارجه عضو ناتو در بروکسل بر همکاری این سازمان با روسیه ، کشوری که یکی از مخالفان سرسخت گرجستان در این سازمان می باشد، تاکید کرد.

کد مطلب 844120

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