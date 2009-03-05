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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

عسلویه مرکز معرفی قابلیتها و توانمندیهای صنعت نفت ایران است

عسلویه مرکز معرفی قابلیتها و توانمندیهای صنعت نفت ایران است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: عسلویه به لحاظ استقرار بیشترین پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی مرکز معرفی قابلیتها و توانمندیهای صنعت نفت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه ، بعد از ظهر امروز سید عبدالجلیل رضوی در روز پایانی نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در جمع شماری از خبرنگاران ، برگزاری چنین نمایشگاه هایی را در این منطقه صنعتی و عملیاتی بسیار خوب و ضروری دانست.

وی اظهار داشت : به تصویر کشیدن قدمهای بزرگی که در صنعت نفت برداشته می شود با برپایی چنین نمایشگاه هایی میسر است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مهمترین دستاورد این نمایشگاه را معرفی قابلیت ها و توانمندی های شرکت های داخلی به شرکت های مصرف کننده عنوان کرد.

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی با عنوان تجلی دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی از 13 اسفندماه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برپا شد.

کد مطلب 844132

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