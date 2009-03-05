عسلویه مرکز معرفی قابلیتها و توانمندیهای صنعت نفت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه ، بعد از ظهر امروز سید عبدالجلیل رضوی در روز پایانی نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در جمع شماری از خبرنگاران ، برگزاری چنین نمایشگاه هایی را در این منطقه صنعتی و عملیاتی بسیار خوب و ضروری دانست .

وی اظهار داشت : به تصویر کشیدن قدمهای بزرگی که در صنعت نفت برداشته می شود با برپایی چنین نمایشگاه هایی میسر است .

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مهمترین دستاورد این نمایشگاه را معرفی قابلیت ها و توانمندی های شرکت های داخلی به شرکت های مصرف کننده عنوان کرد .