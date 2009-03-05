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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۱

برای دو سال دیگر؛

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابقا شد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابقا شد

بوشهر - خبرگزاری مهر : سید عبدالجلیل رضوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای مدت دو سال در سمت خود ابقا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، اعضای مجمع عمومی در آخرین جلسه خود به ریاست سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به اتفاق آرا سید عبدالجلیل رضوی را به مدت دو سال در سمت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابقا کردند.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با هدف احداث زیرساختهای پارس جنوبی در سال 1377 تاسیس شده است.

در این منطقه با 30 هزار هکتار وسعت 28 فاز پالایشگاهی و 30 طرح پتروشیمی و سه واحد "ال ان جی" استقرار می یابد.

پارس جنوبی بزرگترین تولید کننده گاز خانگی و محصولات پتروشیمی در کشور به شمار می رود.

کد مطلب 844136

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