مردم در پیشگیری از اقدامات ضدامینی دشمنان نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر پنج شنبه در جلسه سالانه شورای تامین مازندران در ساری افزود: موضوع امنیت در استان های شمالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: سفر سالانه 15 میلیون نفر مسافر به مازندران سبب ایجاد مسائل ترافیکی، امنیتی و سیاسی شده که با کمک و همیاری مردم صورت خواهد گرفت.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه شاخص های امنیتی استان بسیار مطلوب است، تصریح کرد: خوشبختانه بحرانهای کارگری در استان رو به کاهش است.

کریمی با بیان اینکه خوشبختانه تحرکات ضد امنیتی در استان وجود ندارد، یادآور شد: با اخلالگران امنیت عمومی در استان برخورد خواهد شد.

وی با اعلام این مهم که مازندران قطب کشاورزی و مرکبات کشور است، عمده ترین مشکل کشاورزان استان را واردات بی رویه و بی موقع برنج و مرکبات توسط وزارت بازرگانی ذکر کرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه نجهیز ناوگان هلال احمر استان به چرخبال امداد و نجات از نیازهای اساسی استان در مواقع بروز حوادث است در عین حال خواستار تقویت سیستم های پروازی کایت نیروی انتظامی و یگان دریایی مازندران شد.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری موفق کارگاه آموزشی بحران امنیتی در استان اظهار داشت: عوامل محیطی کاهش دهنده بحران های امنیتی را در استان شناسایی کردیم.

میرقدیر رضایی با بیان اینکه 95 درصد مصوبات شورای تامین استان و 93 درصد مصوبات شورای تامین شهرستانها اجرایی شده است در عین حال خواستار افزایش اعتبارات امنیت مرزهای دریایی استان شد.