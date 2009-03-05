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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

کریمی خواستار شد:

مردم در پیشگیری از اقدامات ضدامینی دشمنان نقش مهمی دارند

مردم در پیشگیری از اقدامات ضدامینی دشمنان نقش مهمی دارند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با اشاره به تدین و تعهد بالای مردم استان خواستار تقویت نقش مردم در پیشگیری از اقدامات ضد امنیتی دشمن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر پنج شنبه در جلسه سالانه شورای تامین مازندران در ساری افزود: موضوع امنیت در استان های شمالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: سفر سالانه 15 میلیون نفر مسافر به مازندران سبب ایجاد مسائل ترافیکی، امنیتی و سیاسی شده که با کمک و همیاری مردم صورت خواهد گرفت.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه شاخص های امنیتی استان بسیار مطلوب است، تصریح کرد: خوشبختانه بحرانهای کارگری در استان رو به کاهش است.

کریمی با بیان اینکه خوشبختانه تحرکات ضد امنیتی در استان وجود ندارد، یادآور شد: با اخلالگران امنیت عمومی در استان برخورد خواهد شد.

وی با اعلام این مهم که مازندران قطب کشاورزی و مرکبات کشور است، عمده ترین مشکل کشاورزان استان را واردات بی رویه و بی موقع برنج و مرکبات توسط وزارت بازرگانی ذکر کرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه نجهیز ناوگان هلال احمر استان به چرخبال امداد و نجات از نیازهای اساسی استان در مواقع بروز حوادث است در عین حال خواستار تقویت سیستم های پروازی کایت نیروی انتظامی و یگان دریایی مازندران شد.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری موفق کارگاه آموزشی بحران امنیتی در استان اظهار داشت: عوامل محیطی کاهش دهنده بحران های امنیتی را در استان شناسایی کردیم.

میرقدیر رضایی با بیان اینکه 95 درصد مصوبات شورای تامین استان و 93 درصد مصوبات شورای تامین شهرستانها اجرایی شده است در عین حال خواستار افزایش اعتبارات امنیت مرزهای دریایی استان شد.

کد مطلب 844142

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