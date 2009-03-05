به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس ‌مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیداری دو ساعته با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق گفت: رویکرد آیت الله سیستانی در صحبت هایی که با ایشان داشتم با رویکردهای ما یکسان بود و در این دیدار ما درباره حوزه های علمیه قم و نجف اشرف و مسائل عراق و ایران و منطقه و جهان گفت و گو کردیم.

وی بررسی چالش های پیش روی عراق و ایران را از مسائل مهم مطرح شده در این دیدار اعلام کرد و گفت: در این دیدار همچنین درباره طرح های آینده و توسعه عتبات عالیات گفت و گو شد.

آیت هاشمی رفسنجانی یادآور شد: در بررسی ائتلافات شکل گرفته پس از انتخابات، شخص آیت الله سیستانی محور همگرایی نیروهای سیاسی و ائتلاف‌ها در عراق به شمار می رود. همچنین اختلافات نیروهای تندرو سنی و شیعی یکی از دغدغه های مهم آیت الله سیستانی بود.

وی افزود: از آخرین باری که در شهر قم آیت الله سیستانی را دیده بودم، مدت ها گذشته بود و دیدار امروز من با ایشان بسیار ثمربخش بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین صبح امروز بارگاه امیرالمومنین (ع) را در نجف اشرف زیارت کرد و قرار است امروز با شماری از مراجع تقلید همچون آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمدسعید حکیم دیدار کند و سپس در دفتر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با سیدصدر الدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف و شماری از طلاب علوم دینی عراق دیدار خواهد کرد.