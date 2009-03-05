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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

دیدار با آیت‌الله سیستانی/

هاشمی رفسنجانی: رویکرد آیت‌الله سیستانی با دیدگاههای ما همسان بود

هاشمی رفسنجانی: رویکرد آیت‌الله سیستانی با دیدگاههای ما همسان بود

رئیس ‌مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیداری 2 ساعته با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق گفت: رویکرد آیت الله سیستانی در صحبت‌هایی که با ایشان داشتم با رویکردهای ما همسان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس ‌مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیداری دو ساعته با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق گفت: رویکرد آیت الله سیستانی در صحبت هایی که با ایشان داشتم با رویکردهای ما یکسان بود و در این دیدار ما درباره حوزه های علمیه قم و نجف اشرف و مسائل عراق و ایران و منطقه و جهان گفت و گو کردیم.

وی بررسی چالش های پیش روی عراق و ایران را از مسائل مهم مطرح شده در این دیدار اعلام کرد و گفت: در این دیدار همچنین درباره طرح های آینده و توسعه عتبات عالیات گفت و گو شد.

آیت هاشمی رفسنجانی یادآور شد: در بررسی ائتلافات شکل گرفته پس از انتخابات، شخص آیت الله سیستانی محور همگرایی نیروهای سیاسی و ائتلاف‌ها در عراق به شمار می رود. همچنین اختلافات نیروهای تندرو سنی و شیعی یکی از دغدغه های مهم آیت الله سیستانی بود.

وی افزود: از آخرین باری که در شهر قم آیت الله سیستانی را دیده بودم، مدت ها گذشته بود و دیدار امروز من با ایشان بسیار ثمربخش بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین صبح امروز بارگاه امیرالمومنین (ع) را در نجف اشرف زیارت کرد و قرار است امروز با شماری از مراجع تقلید همچون آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمدسعید حکیم دیدار کند و سپس در دفتر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با سیدصدر الدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف و شماری از طلاب علوم دینی عراق دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 844149

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