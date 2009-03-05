عرصه های کشور در حال خالی شدن از گونه های گیاهان دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدباقر رضایی عصر پنجشنبه در اختتامیه اولین سمینار کشوری فرآوری گیاهان دارویی و فرآورده های صنعتی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: عرصه های گیاهی دارویی کشور هماند عرصه های چرای دام مورد استفاده و برداشت بی رویه قرار دارند که این امر نگران کننده است.

وی اظهار داشت: فرهنگ سازی برای استفاده از گیاهای دارویی ضروری است و مردم باید با ارائه آموزشهای لازم در این زمینه آگاه شوند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 800 تا هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده است که از این شمار 420 گونه در فارس، 328 گونه آذربایجان شرقی و 466 گونه آذربایجان غربی وجود دارد.

به گفته رضایی، خروج فله ای گیاهای دارویی نشان می دهد که ما نتوانستیم در این صنعت در جهان جایگاهی داشته باشیم و باید به فرآوری آن توجه شود.

رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران از تشکیل ستاد گیاهان دارویی در کشور خبر داد.

دبیر اجرایی اولین گردهمایی کشوری فرآوری گیاهان دارویی و فرآوردهای صنعتی گفت: برای شرکت در این گردهمایی حدود 300 مقاله از 22 استان کشور به دبیرخانه ارسال شد که 146 مقاله براساس رای کمیته داوران پذیرفته شد.