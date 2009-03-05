بودجه ارائه شده به مجلس دارای ایرادات اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا خباز بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: درشرایط فعلی پیش بینی می شود که بودجه 88 با عدم تحقق 44 هزارمیلیارد تومانی همراه باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کمیسیون تلفیق باید تمام تلاش خود را برای تامین این کسری بودجه ازمحل درآمدها و هزینه های در نظر گرفته شده انجام دهد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح کرد: با توجه به توانمندی بخش خصوصی در تصدی گری امور، انتظار بیشتری نسبت به بهرگیری ازتوان این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به ارقام بالای مندرج در بودجه 88 ادامه داد: ساز و کار اجرایی برای کسب درآمد های تعیین شده در این لایحه پیش بینی نشده است.

خباز با اشاره به اینکه در سال 87 کسب درآمد هفت هزار میلیارد تومانی ازمحل فروش سهام شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده بود که تا کنون تنها یک هزار و 100 میلیارد تومان آن محقق شده است، ادامه داد: کسب درآمد از محل مذکور در بودجه 88، معادل 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این رقم خود گویای تدوین غیرواقعی درآمدها در بودجه 88 و عدم وجود عزم راسخ برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.



