نظام جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید عماد مغنیه در مراسم نامگذاری خیابانی به نام این شهید مقاومت لبنان در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در کشور ایران احساس افتخار و عزت می کنیم و ایران را به عنوان کشور دوم خود می دانیم و به کل ملت، ارتش و نظام جمهوری اسلامی ایران افتخار می کنیم.

همچنین مادر شهید مغنیه نیز طی سخنانی گفت: عزت و کرامت انسان آن است که کارها را با اخلاص انجام دهد.

"پدر و مادر شهید عماد مغنیه فرمانده مقاومت لبنان"

مراسم نامگذاری یک خیابان در تهران به نام شهید عماد مغنیه امروز بعد ازظهر با حضور خانواده وی، چند تن از نمایندگان مجلس لبنان، برخی اعضای شورای شهر بیروت، رئیس شورای شهر تهران و برخی دیگر مقامات شهری برگزار شد.

در این مراسم از طرف شهردار تهران با اهدای لوح سپاس از والدین شهید مغنیه تمجید به عمل آمد.

"عماد مغنیه" متولد ۷ دسامبر ۱۹۶۲ در صور لبنان معروف به حاج رضوان از فرماندهان نظامی حزب‌الله لبنان بود که در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۶ (۱۲ فوریه ۲۰۰۸) توسط عوامل رژیم صهیونیستی در انفجاری در دمشق ترور شد.