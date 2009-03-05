آموزش مردم راهکار اصلی مقابله با بیماریهای دهان و دندان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اکبر فاضل عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در بیرجند با بیان اینکه DMF شاخص شناسایی تعداد دندان های پوسیده، کشیده و پرشده افراد است، تصریح کرد: در حال حاضر DMF در ایران کمتر از دو است که برنامه ریزی های انجام شده در این راستا در جهت کاهش آن به حداقل است.

وی وضعیت بیماری دهان و دندان در ایران را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: سعی می کنیم در سطح منطقه در چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جایگاه بالاتری از سایر کشورها برسیم.

فاضل به راه اندازی کلنیک تخصصی دندان پزشکی خراسان جنوبی در دهه فجر جاری اشاره کرد و افزود: عدم اطلاع عموم بیماران از قیمتهای بالای تجهیزات دندانپزشکی و عدم پرداخت هزینه های بیماریهای دهان و دندان توسط سازمانهای بیمه گر از جمله ملاک های راه اندازی مراکز تخصصی دندان پزشکی در مناطق محروم است.

وی در خصوص وضعیت دانشکده‌ های دندانپزشکی کشور نیز گفت: در حال حاضر کشور ما دارای 14 دانشکده دندانپزشکی دولتی فعال است که این دانشکده‌ها در دو تیپ یک و دو دانشگاه‌ها قرار گرفتند.

به گفته وی بر اساس برنامه های چشم انداز 20 ساله در زمینه دندانپزشکی در جهت ارتقاء ‌سلامت دهان و دندان آحاد جامعه و ارتقاء آموزش در منطقه قدم های اساسی برداشته خواهد شد.

فاضل به وجود حدود 24 هزار دندان پزشک در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کمبود دندان پزشک در کشور وجود نداشته و در راستای نحوه توزیع دندان پزشک برنامه ریزی می شود.

وی در ادامه با اشاره به هزینه های بالا در درمان بیماری های دهان و دندان اظهار داشت: سازمان های بیمه گر توان پرداخت هزینه درمان ندارند مگر بیمه های مکمل این امر را انجام دهند.

فاضل با بیان اینکه سیستم ارائه خدمات دندان پزشکی در سه سطح انجام می شود، خاطر نشان کرد: سطح یک خدمات بهداشتی درمانی است که از طریق کاهش بیماریها به پیشگیری در جهت معضلات درمان رسیدگی می کند، سطح دو خدمات درمانی است که توسط دندانپزشکان ارائه می شود و سطح سه، خدمات تخصصی می باشد.

دبیر شورای آموزش دندان پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پایان تاکید کرد: تاسیس دانشکده های دندانپزشکی در کاهش بیماری های دهان و دندان در آن منطقه تاثیری ندارد و معضل بیماری دهان و دندان در کشور تنها با آموزش و پیشگیری رفع می شود.