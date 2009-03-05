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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-61

هجمه روانی دشمنان پیروزی‌های مقاومت را تحت‌الشعاع قرار ندهد

هجمه روانی دشمنان پیروزی‌های مقاومت را تحت‌الشعاع قرار ندهد

دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت هشیاری در برابر هجمه‌های روانی دشمنان برای تحت‌الشعاع قرار دادن پیروزی‌های خیره‌کننده مقاومت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در دیدار وئام وهاب، وزیر سابق لبنانی، با اشاره به اینکه رژیم صهیوینستی و قدرت های بزرگ جهانی هنوز در شوک پیروزی های سیاسی مقاومت در لبنان و فلسطین قرار دارند، گفت: به همین دلیل این قدرت ها، درصددند آنچه را در معرکه جنگ نتوانستند به دست آورند، در مانورهای سیاسی و تبلیغاتی محقق کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: مقاومت اکنون یک الگوی موثر و مهم در عرصه رویارویی با اشغالگران و زورگویان است و باید در همه عرصه ها اعم از سیاسی و روانی دستاوردهای آن را تقویت کرد.

در این دیدار وئام وهاب نیز با اشاره به شکست سنگین طرح آمریکا و اسرائیل برای تغییر نقشه سیاسی منطقه خاورمیانه گفت: آنان که از این شکست متضرر شده اند اکنون از طرق مختلف تلاش می کنند از این مهلکه بگریزند.

وی گفت: با وجود همه توطئه ها جایگاه مقاومت و حامیان آنها روز به روز مستحکم تر می شود.

کد مطلب 844168

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