به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در دیدار وئام وهاب، وزیر سابق لبنانی، با اشاره به اینکه رژیم صهیوینستی و قدرت های بزرگ جهانی هنوز در شوک پیروزی های سیاسی مقاومت در لبنان و فلسطین قرار دارند، گفت: به همین دلیل این قدرت ها، درصددند آنچه را در معرکه جنگ نتوانستند به دست آورند، در مانورهای سیاسی و تبلیغاتی محقق کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: مقاومت اکنون یک الگوی موثر و مهم در عرصه رویارویی با اشغالگران و زورگویان است و باید در همه عرصه ها اعم از سیاسی و روانی دستاوردهای آن را تقویت کرد.

در این دیدار وئام وهاب نیز با اشاره به شکست سنگین طرح آمریکا و اسرائیل برای تغییر نقشه سیاسی منطقه خاورمیانه گفت: آنان که از این شکست متضرر شده اند اکنون از طرق مختلف تلاش می کنند از این مهلکه بگریزند.

وی گفت: با وجود همه توطئه ها جایگاه مقاومت و حامیان آنها روز به روز مستحکم تر می شود.