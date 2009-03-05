تمامی اراضی ملی غرب مازندران سنددار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطالب وهابی عصر پنج شنبه در مراسم جشن درختکاری در نوشهر افزود: تهیه سند مالکیت در حفظ و جلوگیری از تصرف و تخریب منابع ملی موثر است.

وی اظهار داشت: یک هکتار جنگل دو و نیم تن اکسیژن تولید می کند و 50 متر مکعب آب ذخیره می کند.

وی خاطر نشان کرد: تولید یک سانتی متر خاک 400 سال زمان می برد بنابراین حفظ حیات طبیعی امری ضروری است.

به گفته وهابی، در بخش مرتعداری تاکنون برای 189 هزار هکتار طرح مرتع داری تهیه شده که بخشی از این طرحها اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران بیان داشت: میزان برداشت چوب در نوشهر 155 هزار متر مکعب بوده که نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.

حجت الاسلام مصطفی محمدی، امام جمعه کلاردشت گفت: حفظ منابع طبیعی موجب حفظ حیات بشری و حفظ انسان موجب حفظ دین می شود.

وی افزود: تمام تلاش انسان باید آبادانی زمین باشد و در صیانیت از منابع طبیعی باید تلاش کرد.

در ادامه مراسم شرکت کنندگان در منطقه دلم کجور نهال غرس کردند.