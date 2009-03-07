یاسر موحد فر دبیر کل بنیاد فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: به مناسبت نصد ونود ونه‌امین سالگرد پایان سرایش شاهنامه در دهه پایانی اسفند ماه سال جاری به همت بنیاد فردوسی و مرکز اطلاع رسانی همشهری پیامک هایی به شهروندان تهرانی، مسئولان فرهنگی و فعالان عرصه فرهنگ و ادب ارسال خواهد شد.

وی افزود: همچنین چهار نماهنگ ویژه به همین مناسبت که توسط بنیاد فردوسی ساخته شده است در تمامی تلوزیونهای شهری و شبکه نمایشگرهای تصویری در شهر تهران پخش خواهد شد.

به گفته موحدفر،همچنین انتشار ویژه‌نامه هایی به همین مناسبت با همکاری نشریات معتبر ادبی از جمله ماهنامه "آوین" و نشریات و مجلات و ضمائم وابسته به موسسه همشهری از دیگر برنامه‌های این بنیاد است، مطالب این ویژه‌نامه‌ها شامل مقالات و یادداشتهای ویژه‌ای از شاهنامه پژوهان برجسته از جمله دکتر میر جلال الدین کزازی، دکتر فریدون جنیدی، دکتر حسن انوشه، دکتر محمد طوسی وند است.

دبیر کل بنیاد فردوسی در ادامه اظهار داشت: همچنین برترین تولیدهای فرهنگی سال جاری از جمله بازیهای رایانه‌ای عصر پهلوانان ، که نخستین بازی شاهنامه‌ای در جهان است که توسط موسسه رسانه افزار شریف ساخته شده، بزودی با همکاری بنیاد فردوسی، حوزه هنری و بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در این ویژه‌نامه‌ها معرفی می‌شود.

وی افزود: از جمله کتابهایی که در این ویژه‌نامه‌ها به معرفی آنها خواهیم پرداخت، چهار تصحیح و ویرایش برتر از شاهنامه با نامهای "نامه باستان" در چهار جلد به اهتمام دکتر میرجلاالدین کزازی، نشر سمت، "تصحیح شاهنامه" دوره هشت جلدی دکتر جلال خالقی مطلق، نشر دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و"ویرایش شاهنامه" بوسیله دکتر فریدن جنیدی، نشر بلخ و همچنین "دانش نامه ادب فارسی" دوره شش جلدی با سرپرستی دکتر حسن انوشه، چاپ و نشر وزارت ارشاد اسلامی است.