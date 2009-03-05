سد کمال صالح اردیبهشت ماه سال آینده آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا عطارزاده عصر امروز در بازدید از روند اجرای سد کمال صالح و خط انتقال آب به شهر اراک با اشاره به اینکه شهر اراک با مشکل اساسی کمبود آب مواجه است، افزود: راه اندازی این سد نقش مهمی در تامین آب شرب مردم شهرستانهای اراک و شازند دارد که با راه اندازی سد کمال صالح بسیاری از مشکلات آب شرب مردم شهرستان اراک برطرف می شود.

وی عنوان کرد: این پروژه برای آب رسانی به اراک و رفع مشکل آب این منطقه در مرحله انتهایی قرار دارد و امیدواریم ایستگاه پمپاژ و پست برق ساماندهی و خطوط لوله با تکمیل و تجهیز مورد نیاز آماده نصب و مراحل نهایی تصفیه خانه در اردیبهشت انجام شود.

عطارزاده با بیان اینکه پروژه کمال صالح از پروژه ها خوب و سریع، نسبت به سایر پروژه های دیگر بوده است، عنوان کرد: پروژه های دیگر با کمبود اعتبار مواجه هستند اما برای بهره برداری از پروژه سد کمال صالح در سال آینده باید اعتبار مورد نیاز آن تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه ها به دلیل مشکلات اعتباری با روند کندی مواجه هستند، تصریح کرد: مشکلات اعتباری باید تنظیم شود که در سال گذشته و سال بعد پیش بینی لازم در اعتبارات دیده شده تا با رفع این مشکل پیمانکار، کارفرما و مشاوران برای تکمیل و راه اندازی پروژه ها همت بیشتری داشته باشند.

عطارزاده اظهار داشت: در منطقه اراک در بخش آب رسانی و فاضلاب شهری 87 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که از این مقدار 63 میلیارد تومان مربوط به سد کمال صالح است و با تصویب در مجلس بودجه مورد نیاز اراک داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در روان آب دچار کاهش هستیم و مخازن آب نسبت به سال گذشته دچار کمبود است، خاطر نشان کرد: وضعیت کشور از نظر بارندگی نسبت به سال گذشته چند میلی متر بیشتر و از نظر متوسط سالیانه 25 درصد عقب هستیم که توصیه می شود در مصرف آب صرفه جویی شود تا کشور در وضعیت مناسب قرار گیرد.

معاون طرح توسعه شرکت آب منطقه ای استان مرکزی نیز گفت: اعتبار سد کمال صالح 85 میلیارد تومان و اعتبار طرح خط انتقال آب 118 میلیارد تومان بوده که 79 درصد اعتبار سد و 65 درصد اعتبار خط انتقال تا کنون تخصیص یافته است.

موسی زارع پور با اشاره به اینکه در حال حاضر سد کمال صالح 88 درصد پیشرفت فیزیکی و طرح خط انتقال آب نیز 79 درصد پیشرفت فیزکی دارد افزود: 20 میلیارد تومان اعتبار امسال سد کمال صالح و 14 میلیارد تومان اعتبار طرح خط انتقال آب بوده است.

معاون وزیر نیرو از روند اجرایی سد کمال صالح و خط انتقال آب به شهر اراک و شازند، ایستگاه پمپاژ شماره 2، تصفیه خانه و طرح احداث مخزن 30 هزار متر مکعبی اراک بازدید کرد.