کشف ماهی شگفت انگیز با سر شفاف و قدرت بالای بینایی در محیط تاریک

به گزارش خبرگزاری مهر، بیولوژیستهای دریایی اعلام کردند که گونه هایی از ماهی های عمق بالا در اقیانوسها با نام برل آی واقعا در پشت سر خود دو چشم دارند. این ماهی که به زندگی در اعماق تاریک دریا عادت کرده متناسب با نوع زیستگاه خود توانایی ردیابی شکارچیان و مواد غذایی را در خود پرورانده است.

بیولوژیستهای موسسه مونتری بی، زمانی که به منظور کشف سیستم بینایی این ماهی شگفت انگیز در اعماق دریا مشغول تصویربرداری بودند متوجه توانایی های بی نظیر این آبزی شدند.

دانشمندان برای سالها معتقد بودند که چشمان برل آی ثابت بوده و تنها توانایی مشاهده اجسام و اجرامی را دارد که از مقابلش عبور می کنند. با این حال تحقیقات نشان می دهد که چشمان این ماهی با نام علمی ماکروپینا میکروستوما به گونه ای تکامل یافته است که توانایی دید در تمامی جهات و زاویه ها را از میان سر نامرئی و شفاف خود خواهد داشت.

این ماهی در طول زمان آموخته است تا چشمان خود را به درون سر حرکت داده و از این طریق شکارچیان و شکارهای خود را به خوبی مشاهده کند. در حالی که تمامی بدن ماهی تاریک به نظر می رسد، قسمت بالایی سر این جاندار کاملا شفاف بوده و چشمهای آن به خوبی قابل مشاهده است.

به گفته بیولوژیستهای تکاملی، این توانایی قدرت بینایی بالایی را متناسب با محیط سخت حیات برای این جاندار به ارمغان آورده است تا بتواند امنیت خود را فراهم آورد.

این ماهی تنها چند اینچ بلندی دارد و در عمقی پایین تر از سطح نفوذ نور خورشید زندگی می کند. همچنین بارل آی از باله های بزرگ و مسطح خود برای بی حرکت بودن در آب استفاده می کند. این به آن مفهوم است که دیگر جانداران توانایی احساس کردن و مشاهده کامل این جاندار را نخواهند داشت.

زمانی که ماهی غذای مورد نظر خود را مشاهده می کند از تاریکی خارج شده و با سرعتی بالا شکار خود را می بلعد. همچنین ماهی هنگامی که به سطوح کم عمقتر حرکت می کند به منظور جلوگیری از خیره شدن به خورشید چشمهای خود را به سمت جلو حرکت داده و به مسیر شنای خود چشم می دوزد. محققان معتقدند چشمان درخشان و سبز رنگ این ماهی عجیب به فیلتری مجهز است که علاوه بر رد کردن تابش خورشید توانایی ردیابی انعکاسهای فسفری ماهی های کوچک و ستاره های دریایی- غذاهای مورد علاقه این جاندار- را خواهد داشت.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، از جمله خصوصیات منحصر به فرد این ماهی کمین کردن در عمق 800 متری در پایین تر از سطح نفوذ نور خورشید، داشتن دو حفره مشابه با حفره های بینی انسان در مقابل سر و داشتن غشای کریستالی مایع در برابر چشمها به منظور محافظت از چشم ها است. در صورتی که این غشای کریستالی پاره شود فشار موجود در عمق بالای دریا جاندار را از پا در خواهد آورد.