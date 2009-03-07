وزارت علوم بر بومی گزینی در پذیرش دانشجو تأکید دارد

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: بومی گزینی بر خلاف تصور غلط بعضی از داوطلبان نه تنها محدود کردن نیست بلکه طرحی است برای افزایش درصد شانس قبولی در دانشگاهها که از چند سال پیش اجرای آن آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح 80 درصد ظرفیت رشته هایی که در تمام دانشگاه های کشور وجود دارد به بومیان همان استان و 20 درصد به انتخاب آزاد اختصاص داده شده است اما در صورتیکه رشته مورد نظر در بعضی استانها وجود نداشته باشد طرح بومی گزینی به صورت ناحیه ای اجرا می شود که در این جهت تمام کشور به 9 ناحیه تبدیل شده است و استانهای همجوار به عنوان سهمیه 80 درصد بومی در نظر گرفته می شوند.

وی با بیان اینکه در دانشگاههای پیام نور به دلیل اینکه در تمام شهرستانها وجود دارد، درصد بومی از شعاع 120 کیلومتری در نظر گرفته می شود، گفت: ماندگاری نیروی متخصص بومی در استانها و پرورش آنها بر اساس ویژگی های استان از ویژگیهای اجرای این طرح است.

محمد مهدی زاهدی میزان قبولی داوطلبان کنکور در آذربایجان غربی را در سال جاری بسیار خوب دانست و گفت: متوسط پذیرش دانشجوی این استان بالاتر از متوسط کشوری حتی تهران است.