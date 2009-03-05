حضور میر حسین موسوی در کنفرانس حمایت از فلسطین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، میر حسین موسوی که از سوی علی اکبر محتشمی پور دبیر کل کنفرانس حمایت از فلسطین به این کنفرانس دعوت شده، دقایقی پیش وارد سالن محل برگزاری این کنفرانس شد.
حضور میرحسین موسوی در کنفرانس بینالمللی فلسطین، مورد توجه نمایندگان رسانههای حاضر در کنفرانس قرار گرفت.
میرحسین موسوی هنوز کاندیداتوری خود را برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بصورت رسمی اعلام نکرده ؛ اما حضور چشمگیر وی درعرصههای مختلف و سخنرانیهای سیاسی اخیر وی ، گمانهزنیهای بسیاری را در این مورد برانگیخته است.
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