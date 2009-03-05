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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۸

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-66

حضور میر حسین موسوی در کنفرانس حمایت از فلسطین

حضور میر حسین موسوی در کنفرانس حمایت از فلسطین

میر حسین موسوی نخست وزیر دوران دفاع مقدس ، دقایقی پیش برای شرکت در مراسم اختتامیه چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین وارد این اجلاس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، میر حسین موسوی که از سوی  علی اکبر محتشمی پور دبیر کل کنفرانس حمایت از فلسطین به این کنفرانس دعوت شده، دقایقی پیش وارد سالن محل برگزاری این کنفرانس شد.

حضور میرحسین موسوی در کنفرانس بین‌المللی فلسطین، مورد توجه نمایندگان رسانه‌های حاضر در کنفرانس قرار گرفت.

میرحسین موسوی هنوز کاندیداتوری خود را برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بصورت رسمی اعلام نکرده ؛ اما حضور چشمگیر وی درعرصه‌های مختلف و سخنرانی‌های سیاسی اخیر وی ، گمانه‌زنی‌های بسیاری را در این مورد برانگیخته است.

کد مطلب 844218

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