عضو پارلمان فلسطین: جنگ غزه فتنه گری بین ایران و اعراب را برملا کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ابوالفتح عضو هیئت پارلمانی فلسطین در کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین که از روز گذشته در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است اظهار داشت: پیروزی فلسطینیان در نوار غزه بر ارتش رژیم صهیونیستی بسیار مهم است و اوضاع غزه پس از این جنگ کاملا متفاوت شد.

وی افزود: این جنگ پایه های هر گونه حکومت خودمختار برای حکومت فلسطین را به تاخیر انداخت. اما آنچه مهم است اینکه باید ازمقاومت فلسطین حمایت کنیم.

نماینده پارلمان فلسطین یادآور شد: اگر قرار است گفتگویی برای ایجاد صلح با رژیم صهیونیستی انجام شود این گفتگو باید بر پایه عدالت و احقاق حقوق ملت فلسطین باشد.

وی گفت: فلسطینیان باید در این مذاکرات برای آوارگان کشورشان نیز تدبیری عادلانه بیندیشند.

ابوالفتح خاطر نشان کرد: جنگ غزه تمام تلاش های امپریالیسم و صهیونیست ها را در جهت ایجاد فتنه مذهبی و دینی خنثی کرد و تلاش های خبیثانه استکبار را برای جدایی بین ایران و کشورهای عربی برملا کرد.

این نماینده فلسطینی گفت: همچنین این جنگ نشان داد که حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین به چه اندازه است ما هم اکنون به برخی از کشورهایی همچون بولیوی و ونزوئلا افتخار می کنیم که پس از جنگ اسرائیل با فلسطینیان در غزه سفرای خود در این کشور را فرا خواندند.