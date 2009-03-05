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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۰۹

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-72

نماینده پارلمان اردن: اجلاس شرم‌الشیخ توطئه جدید دشمن است

نماینده پارلمان اردن: اجلاس شرم‌الشیخ توطئه جدید دشمن است

یک عضو پارلمان اردن تاکید کرد: اجلاس شرم‌الشیخ توطئه ای جدید علیه جنبش مقاومت فلسطین است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عادل الطوم نماینده پارلمان اردن در چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین، طی سخنانی با محکوم کردن اقدامات جنایت آمیز اسرائیل در فلسطین اظهار داشت: هیچ موجودی تا این حد بیرحم درعالم وجود ندارد.

وی با لعنت فرستادن به اسرائیلی ها و حامیانشان تاکید کرد: اسرائیلی ها تصور می کردند ظرف چند ساعت در نبرد با فلسطین پیروز می شوند، اما زمانی که وارد این جنگ شدند، مبارزین فلسطینی آنها را هدف موشک و رگبار خود قرار دادند.

نماینده پارلمان اردن خاطر نشان کرد: ما مصمم هستیم تا در قبال صهیونیست های جنایتکار، از فلسطینی ها حمایت کنیم و هرگز راه سازش را انتخاب نخواهیم کرد و با دشمنان مصالحه نمی کنیم.

الطوم تصریح کرد: اجازه نمی دهیم حتی یک وجب از خاک کشورمان در اشغال دشمن قرار بگیرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس شرم الشیخ یادآور شد: این اجلاس توطئه ای جدید علیه جنبش مقاومت فلسطین است. سوگند می خوریم در راه سربلندی و عزت و کرامت فلسطین قدم خواهیم برداشت و به مقاومت و مبارزه ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 844230

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