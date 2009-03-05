به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عادل الطوم نماینده پارلمان اردن در چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین، طی سخنانی با محکوم کردن اقدامات جنایت آمیز اسرائیل در فلسطین اظهار داشت: هیچ موجودی تا این حد بیرحم درعالم وجود ندارد.

وی با لعنت فرستادن به اسرائیلی ها و حامیانشان تاکید کرد: اسرائیلی ها تصور می کردند ظرف چند ساعت در نبرد با فلسطین پیروز می شوند، اما زمانی که وارد این جنگ شدند، مبارزین فلسطینی آنها را هدف موشک و رگبار خود قرار دادند.

نماینده پارلمان اردن خاطر نشان کرد: ما مصمم هستیم تا در قبال صهیونیست های جنایتکار، از فلسطینی ها حمایت کنیم و هرگز راه سازش را انتخاب نخواهیم کرد و با دشمنان مصالحه نمی کنیم.

الطوم تصریح کرد: اجازه نمی دهیم حتی یک وجب از خاک کشورمان در اشغال دشمن قرار بگیرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس شرم الشیخ یادآور شد: این اجلاس توطئه ای جدید علیه جنبش مقاومت فلسطین است. سوگند می خوریم در راه سربلندی و عزت و کرامت فلسطین قدم خواهیم برداشت و به مقاومت و مبارزه ادامه خواهیم داد.