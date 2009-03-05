به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سید محمد خاتمی عصر امروز در جمع مردم شیراز و در سالن دستغیب این شهر افزود: اگر مدیریت این کشور در جهت الگوهای انقلاب است، اگر در جهت پیشرفت استقلال در حرکت هستیم و اگر در مسیر کاهش فقر و نابرابری در حرکتیم، باید سعی کنیم که این راه را ادامه دهیم اما برخی آمارها و شاخصها ما را از این مسیر دور می کنند.

رئیس جمهور سابق با اشاره به 30 سالگی انقلاب گفت: بادهای سهمگین طی این سالها همواره از سوی توطئه چینان و دشمنان انقلاب اسلامی می وزد و امروز چه در داخل و چه دشمنان خارجی باید از این درخت تنومند 30 ساله انقلاب محافظت کنیم.

اخلاقیات در خطر است

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز در جامعه ما اخلاقیات در خطر است و باید توجه خاص و فراوانی به این مقوله داشته باشیم. ما جامعه مدنی می خواهیم که ریشه آن نیز در مدینه النبی باشد که در این جامعه، اخلاق همواره وجود دارد.

خاتمی خاطرنشان کرد: اگر اخلاق در مسئولان تضعیف شود بداخلاقی حاکم شده و در نهایت انقلاب ما از رسیدن به اهداف بلند خود بازمی ماند.

فارس پایه گذار تمدن بزرگ ایرانی اسلامی است

رئیس جمهور سابق کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگیهای استان فارس نیز گفت: این استان را باید سرزمین آزادگی و دلدادگی به پیامبر دانست و این مرز و بوم را می توان پایه گذار تمدن بزرگ ایرانی اسلامی برشمرد.

خاتمی پس از سخنرانی برای مردم، دقایقی پیش برای زیارت به طرف حرم شاهچراغ (ع) حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بی نظمی و بی برنامگی های مسئولان برگزاری مراسم باعث شد که تمام خبرنگاران تا 10 دقیقه پس از آغاز مراسم همچنان پشت درهای بسته بمانند و هیچکس پاسخگوی آنها برای ورود به سالن نبود و حتی برخی از مردم عادی نیز نتوانستند وارد سالن شوند.