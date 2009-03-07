آلودگی بستنی سنتی بیشتر از بستنی صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بررسی نسبت آلودگی بستنیهای سنتی به بستنیهای صنعتی از سوی جهاد دانشگاهی مشهد به سفارش سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت.

امروزه انواع بستنیها و دسرهای منجمد در بسیاری از کشورهای دنیا به روشهای مختلف و با استفاده از مواد متنوع تولید می شوند.

مخلوط بستنی از اجزای متعددی تشکیل شده است که اکثر باکتریهای مضر و عامل فساد می توانند به راحتی در آن رشد کنند.

در این پژوهش هشت نوع بستنی صنعتی(لیوانی، حصیری، کیم و کیلویی) و سنتی شامل ( قیفی، میوه ای، کیلویی ساده و کیلویی مغزدار) به روش تصادفی خوشه ای از سطح شهر مشهد نمونه برداری شد.

همچنین مقدار آلودگی نمونه های بستنی از نظر تمام فاکتورهای میکروبی آزمایش شده در فصل تابستان به طور معنی دار بیشتر از فصل زمستان بود.

به طور کلی 29.58 درصد از نمونه های بستنی آزمایش شده در نقطه فروش از نظر وجود "استافیلوکوکوس اورئوس کو آگولاز" مثبت بودند.

باتوجه به نتایج بدست آمده کنترل و نظارت دقیق تر بر بستنیهایی که به دست مصرف کننده می رسند به ویژه در فصل تابستان و در مورد بستنیهای سنتی ضروری است.