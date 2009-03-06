دهه چهارم انقلاب زمان مقابله با متجاوزان فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا افشار در حاشیه مراسم همایش آیه و ایثاردر جمع خبرنگاران افزود: اگر پیش از این شاهد تهدیدات نظامی غرب و به ویژه آمریکا بودیم، امروز با روی کار آمدن دموکرات ها باید منتظر تغییر این رویکرد باشیم و محصول آن نیز هجمه های فرهنگی و تلاش برای براندازی نرم است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور ادامه داد: خوشبختانه در سالهای گذشته نه تنها تهدیدات نظامی آمریکا علیه کیان جمهوری اسلامی ایران بی نتیجه مانده بلکه این اقدامات در کنار دیپلماسی هوشمندانه نظام بر نفوذ ایران در منطقه منتج شده است.

وی دهه چهارم انقلاب را دهه مقابله با جنگ فرهنگی دانست و یادآور شد: فعالان عرصه فرهنگ و هنر سربازان و پاسداران این عرصه خواهند بود.

قرار گرفتن نسل بعد از انقلاب در جایگاه مدیریت اجرایی کشور را از دیگر ویژگیهای دهه چهارم برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه این مدیران در تدوام راه و ارزش های امام خمینی (ره) و شهدا گام برداشته و در جهت تحقق اهداف نظام می کوشند.

افشار با بیان اینکه بسیاری از انقلاب ها در جریان حیات خود دچار افول و ایستایی می شوند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به واسطه توجه دائمی به مقوله نوآوری و تحول، در مراحل توسعه در پیشرفت خود، از این تهدید مبرا است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور به تاثیرات فرهنگ ایثار در توسعه فرهنگی کشور اشاره و تاکید کرد: نباید از نقش فرهنگ ایثار و ایثارگری در توسعه ساز و کارها و مبانی فرهنگی کشور غافل بود و این اصل باید در کلیه برنامه ریزی های نظام مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور فرهنگ ایثار را موتور انقلاب توصیف کرد و اذعان داشت: در دوران دفاع مقدس آنچه کمبودهای موجود را جبران می نمود، وجود این فرهنگ در فضای عمومی کشور بود و امروز نیز این فرهنگ می تواند زمینه پیشرفت های جهشی را فراهم کند.

دبیر هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش اضافه کرد: زنان فرهیخته ایثارگر به طور قطع بهترین افراد برای تبیین و نهادینه سازی این فرهنگ ایثارگری در بستر جامعه هستند.

وی با تاکید بر معرفی شاخصه های ایثار در جامعه تصریح کرد: تقویت این روحیه در عرصه های مختلف می تواند بازخوردهای مثبتی را به همراه آورد.