بازارچه های مرزی جدید در کردستان تاسیس می شوند / در انسداد مرزها ملاحظات مرزنشینان رعایت شود

سید عماد حسینی به خبرنگار مهر در سنندج افزود: متاسفانه هم اکنون تعداد زیادی از مردم مرزنشین استان از طریق مرزها به امرار معاش می پردازند که اجرای طرح انسداد مرزها باید به گونه ای اجرا شود که با در نظر گرفتن این واقعیت کمترین هزینه را برای این افراد در پی داشته باشد.

اجرای طرح انسداد مرزها نیازمند بستر سازی است

وی ادامه داد: به هر حال واقعیت این است که بحث قاچاق کالا در مرزهای کردستان به عنوان منبع درآمدی برای برخی افراد ساکن در این مناطق درآمده که امروز باید بسترسازی های لازم برای ساکنین در این بخش صورت گیرد تا آنها نیز از اجرای طرح انسداد مرزها متضرر نشوند. هر چند که ما معتقدیم که سودهای کلان قاچاق کالا در جیب افراد سودجو در خارج از استان ریخته می شود.

نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس یادآور شد: اعتراضات برخی واحدهای صنفی و توزیعی در مریوان و بانه در خصوص اجرای این طرح از نظر من هم وارد است و هم وارد نیست.

قاچاق کالا مخل اقتصاد کشور است

حسینی بر ادامه اجرای طرح انسداد مرزها تاکید کرد و خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف می داند که از قاچاق کالا که امری خلاق قانون و مخل اقتصاد کشور است، جلوگیری نماید و این مهم تنها در کنترل بیشتر و انسداد مرزها امکان پذیر خواهد بود اما باید در کنار اجرای این طرح شرایطی را فراهم کرد که مردم ساکن در این مناطق که از گذشته تا کنون برای امرار معاش خود از این طریق اقدام می کرده اند، متضرر نشوند.

وی یادآور شد: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته توسط نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مکلف شده که هر چه سریعتر و در کمترین زمان ممکن نسبت به ارائه طرحی جامع اقدام کند که خوشبختانه مقدمات این طرح آماده و امیدواریم در روزهای آینده برای تصویب به مجلس ارائه شود.

بازارچه های مرزی جدید در کردستان تاسیس می شوند

عضو مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی ایجاد بازارچه های جدید مرزی و تقویت بازارچه های فعلی را یکی از راهکاری های کمک به مردم مرزنشین برای امرار معاش و فعالیت های آنان خواند و یادآور شد: مطمئا اجرای طرح ساماندهی مرزها تبعات و مشکلاتی را در پی خواهد داشت که باید تلاش همه مسئولان این باشد که این مشکلات در کمترین فاصل زمانی و با کمترین هزینه برطرف شود.

حسینی تقویت های زیرساختهای اجرای نمودن هر چه بهتر این طرح را خواستار شد و به مهر گفت: اجرایی نمودن طرح انسداد مرزها در کل کشور به یک صورت خاص امکان پذیر نیست زیرا تبعات و بازخوردهای اجرایی نمودن این طرح در هر منطقه ای به یک صورت خواهد بود و باید تلاش کرد که بر اساس شرایط موجود این طرح را اجرا نمود.

وی بیان داشت: تا زمانی که مردم راضی نشوند و مشارکت نکنند اجرای این طرح به نتیجه ای مشخص و قابل قبول نخواهد رسید بلکه باید از نظرات مرزنشینان برای اجرای هر چه بهتر طرح انسداد مرزها نیز استفاده کرد.

حسینی گفت: نمایندگان مجلس آمادگی کاملی دارند که طرح ها و پیشنهادات دولت در این زمینه را بررسی و به بهترین نحو ممکن تصوب نمایند.