توقف آلومینیوم برابر هما/ انصراف نساجی از رویارویی با شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه‌ریزی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال قرار بود روز گذشته دو دیدار معوقه از گروه یک رقابت‌های لیگ دسته اول که مربوط به هفته‌های نهم و دوازدهم می شد، برگزار شود که بار دیگر با سفر نکردن تیم نساجی به تبریز یکی از این دیدارها لغو شد.

طبق این برنامه قرار بود تیم فوتبال شهرداری تبریز روز گذشته در ورزشگاه تختی این شهر میزبان تیم نساجی مازندران باشد اما این دیدار به علت سفر نکردن تیم نساجی به تبریز برگزار نشد. پیش از این قرار بود دو تیم از هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول برابر هم به میدان بروند که این دیدار نیز به علت تعلیق فعالیت‌های تیم نساجی برگزار نشده بود.

البته بازیکنان تیم شهرداری تبریز، داوران مسابقه، ناظر داوری وارد زمین شدند و حدود 3 هزارتماشاگر هم در ورزشگاه حضور داشتند ولی در نهایت با عدم حضور تیم نساجی این دیدار برگزار نشد.

اگر مسئولان برگزاری مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، نتیجه این دیدار را 3 بر صفر به سود تیم شهرداری تبریز اعلام کنند، این تیم با 33 امتیاز به صدرجدول رده بندی گروه یک مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور صعود خواهد کرد.

دیروزهمچنین تیم آلومینیوم اراک در ورزشگاه همای تهران برابر میزبان خود به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد. این دیدار که مسابقه‌ای معوقه از هفته دوازدهم بود، اگر با پیروزی شاگردان جواد زرینچه همراه می شد این تیم می توانست به صدرجدول رده بندی گروه خود صعود کند.

جدول رده بندی گروه الف مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

1- استیل آذین 32 امتیاز

2- شهرداری تبریز 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- آلومینیوم اراک 29 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- سپاهان نوین 26 امتیاز

5- پتروشیمی تبریز 25 امتیاز

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13- نساجی مازندران 11 امتیاز(4 بازی کمتر)

14- شهرداری زنجان 10 امتیاز