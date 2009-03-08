به گزارش خبرنگار مهر، ماجد مردوخ روحانی سرویراستار فرهنگ سه جلدی "فارسی - کردی" اعلام کرده که گروه تدوین کننده این فرهنگ، پس از چاپ آن توسط انتشارات دانشگاه کردستان، به دنبال جمع آوری و تدوین فرهنگ بزرگتر و جامع تری است که هر چهار لهجه زبان کردی را در بر بگیرد.

"فرهنگ فارسی - کردی" نتیجه تلاش گروهی به سرپرستی ماجد مردوخ روحانی است. مهدی سنندجی، محمدژیان امینی، یدالله پشابادی، محی الدین کریمیان، بهرام بهرامیان، وریا دیوانی، ایرج مرادی، افشین بهاری زر، فخرالدین آمیدیان و هیوا رستمی زاده از جمله ویراستاران، نمونه خوانان و دیگر عوامل تدوین این فرهنگ بوده‌اند.

کار روی "فرهنگ فارسی - کردی" از سال 81 و پس از موافغقت وزارت علوم در دانشگاه کردستان آغاز و چندی پیش نیز سومین و آخرین جلد آن منتشر شد. ویژگی‌هایی مانند جداسازی سرواژه ها از زیرواژه‌ها‌ از جمله مزیت‌های این فرهنگ نسبت به دیگر فرهنگ‌های کردی - فارسی محسوب می‌شود.