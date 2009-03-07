حضور گونترگراس در نمایشگاه کتاب لایپزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، نمایشگاه کتاب لایپزیک از 12 تا 15 مارس (22 تا 25 اسفند ماه) در این شهر آلمان برگزار می‌شود.

در حاشیه این نمایشگاه و در یک نشست "داستان‌خوانی" حدود 50 نویسنده آثار خود را برای حاضران خواهند خواند.

اولیور تشیله رئیس نمایشگاه کتاب لایپزیک اعلام کرد: علاوه بر نشست کتابخوانی نویسندگانی چون بنیامین لبرت، ینس فریبه، یولی تسه، کریستسن فوکس و میا مینگ، برنامه‌هایی برای حضور نویسندگان و چهره‌های برجسته‌ای چون گونترگراس (برنده آلمانی جایزه ادبی نوبل) نیز در روز افتتاح این نمایشگاه و دیگر روزهای آن تدارک دیده شده است.

به گفته رئیس نمایشگاه کتاب لایپزیک در چهار روز برگزاری این نمایشگاه، آثار حدود 1500 نویسنده عرضه خواهد شد.