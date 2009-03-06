اسماعیل مطر دوباره به تیم ملی فوتبال امارات دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، اسماعیل مطر، حیدر علی، محمود شیهی، محمود خمیس، عبدل رحیم جمعه و همدان الخمیس نفراتی هستند که با وجود نمایش ضعیفی که در لیگ داشتند در فهرست باتنی برای بازی روز 28 مارس – 8 فروردین به اردوی تیم ملی امارات دعوت شدند.

امارات در بازی چهارم خود در انتخابی جام جهانی 2010 برابر کره شمالی به میدان می آید.

باتنی در خصوص دعوت از این بازیکنان به اردوی تیم ملی فوتبال امارات گفت: " آنها بازیکن بین المللی هستند و تفاوت بازی داخلی و خارجی را می دانند. توانایی تکنیکی آنها می تواند در هر شرایطی به کار بیاید".

امارات اینک در انتهای جدول گروه دوم انتخابی جام جهانی در آسیاست. اماراتی‌ها هنوز در این مسابقات بردی کسب نکرده‌اند و تنها امتیاز آنها از تساوی یک بریک با ایران بدست آمده است.

امارات در بازی با کره شمالی که در پیونگ یانگ برگزار می شود باید برنده از زمین بیرون بیاید تا امیدش برای صعود به جام جهانی زنده بماند. آنها برای تدارک بیشتر در اردوی چین دو بازی دوستانه هم برگزار می کنند.