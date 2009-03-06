بودجه مسکن مهر در سال 88 کمتر از 1000 میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر خواجه دلویی در حاشیه برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و تعیین صلاحیت حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان در سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این آزمونها ارتقای سطح کیفی مهندسان ساختمان است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی بر طبق قانون نظام مهندسی ساختمان افراد فارغ التحصیل به طور مستقیم نمی توانند وارد حرفه مهندسی شوند بلکه باید مقررات ملی ساختمان را فرا گیرند و اگر در این آزمون قبول شوند پس از طی دوره های آموزشی به تدریج حیطه مسئولیت و تجربه آنان در این حرفه افزایش می یابد.

وی با اشاره به برگزاری این آزمون به مدت 7 سال، عنوان کرد: بر اساس تکلیف مقررات ملی ساختمان، این آزمون ها از حساسیت و سخت گیری برخوردار است به طوری که بیش از 50 درصد شرکت کنندگان مردود می شوند و تاکنون حدود 30 درصد قبولی داشته ایم.

خواجه دلویی افزود: برگزاری این آزمونها نسبت به سنوات گذشته حرفه ای تر شده و در برخی رشته ها علاوه بر آزمون کتبی، آزمون های ترسیمی طراحی شده است.

شروط ورود انبوه سازان به مسکن مهر

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا در طرح مسکن مهر از انبوه سازان دیر دعوت به همکاری شد؟ اظهار داشت: از ابتدا مقرر بود امر ساماندهی و مدیریت منابع متقاضیان در مسکن مهر را تعاونی ها انجام دهند و در واقع تعاونی ها نقش کارفرمایی را داشته اند و اجرا نیز باید توسط سازندگان ذی صلاح انجام شود که این امر در تبصره 6 قانون بودجه نیز به صراحت تعیین شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرد: در مدت 1.5 سال اخیر بسیاری از سازندگان و انبوه سازان مسکن با تعاونی های مسکن مهر قرارداد منعقد کرده اند و در حال حاضر برخی متقاضیان علاقه مند به خرید واحدهای ساخته شده هستند که این امر در قالب تفاهم نامه ای که وزارت مسکن و شهرسازی با انبوه سازان دارد، قابل تحقق است به نحوی که متقاضیان از انبوه سازان واحدها را خریداری و زمین آنها تبدیل به اجاره 99 ساله خواهد شد.

وی تاکید کرد: از آنجایی که دولت حمایت از فناوری های نوین در امر ساخت و ساز را آغاز نموده ، لذا انبوه سازان در ساخت زمین های مسکن مهر ملزم به رعایت این فناوری ها شده است.

بودجه مسکن مهر در سال آینده

معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص تخصیص بودجه به مسکن مهر در بودجه پیشنهادی سال 88 تصریح کرد: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن جهت تحقق برنامه های این قانون باید حداقل سالانه رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شود و این تکلیف قانون است اما با توجه به شرایط کشور آنچه در بودجه پیش بینی شده کمتر از این رقم است.

وی در پایان در ارتباط با زمان تحول نخستین واحدهای مسکونی مسکن مهر به متقاضیان بیان کرد: در حال حاضر تعداد کمی از واحدها به بهره برداری رسیده است و این امر بستگی به پیگیری اعضا و تعاونی ها دارد.

حذف افراد غیر متخصص از امر ساخت و ساز

همچنین مهدی موذن رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان در خصوص برگزاری این آزمون ها گفت: طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی وظیفه برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال برای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که در این راستا هر ساله حداقل یک بار این آزمون به صورت سراسری در کل استانهای کشور توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره از آزمون بالغ بر 70 هزار نفر مهندس و 11 هزار نفر کاردار فنی ساختمان در کشور آزمون می دهند.

موذن بیان کرد: کاردان های فنی ساختمان در 6 رشته عمران، معماری، شهرسازی ، برق ، مکانیک و نقشه برداری آزمون می دهند و بر اساس امتیازی که کسب می کنند در پایه های 1 ، 2 و 3 درجه بندی و پروانه اشتغال برای آنان صادر می شود.

وی اظهار داشت: یک ماه قبل بخشنامه ای از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به کلیه استانهای کشور صادر شد که بر اساس آن، کلیه ساختمان ها باید توسط مجری حقیقی و حقوقی ساخته شود و این مجری کسی است که باید پروانه اشتغال داشته باشد. لذا از مهندسان، معماران تجربی و کاردانهای فنی که فاقد پروانه اشتغال باشند از ورود به امر ساخت و ساز جلوگیری می شود.

رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به اهمیت بخشنامه مذکور از این پس افراد فاقد تخصص از امر ساخت و ساز حذف می شوند و در صورت نداشتن پروانه اشتغال حق فعالیت در این عرصه را نخواهند داشت.

وی با اشاره به حدود 3 هزار نفر کاردان دارای پروانه اشتغال در استان تهران تصریح کرد: با برگزاری آخرین آزمون در سال گذشته حدود 6 هزار نفر پروانه اشتغال اخذ خواهند کرد و هم اکنون 5 هزار و 500 نفر آنها حذف عضویت در کانون کاردان ها شده اند.

موذن با اشاره به موانع آئین نامه ای برای حضور کاردان ها در عرصه ساخت و ساز کشور اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان به این نتیجه رسیده اند که تنها با حضور مهندسان نمی توان امر ساخت وساز را انجام داد و حضور کاردان های فنی نیز در کارگاههای ساختمانی ضرورت دارد؛ لذا انتظار می رود موانع آئین نامه ای که حضور این افراد را محدود و یا ممنوع می کند به زودی تغییر کند.