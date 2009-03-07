خودباختگی برخی سران کشورهای اسلامی/تدوین برنامه‌ وحدت برای جهان اسلام

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چالشهای جهان اسلام ، عدم وحدت شایسته میان جهان اسلام و تفرقه یکی را از معضلات جدی جهان اسلام دانست.

وی افزود: زمانی که سران جهان اسلام نتوانند به تفاهم روشنی برسند و برنامه منسجمی نداشته باشند، زمینه برای نفوذ دیگران فراهم می شود و عده ای به سران استکبار وابستگی پیدا می کنند.

برخی سران جهان اسلام در مقابل استکبار خودباخته هستند

وی این وابستگی را یکی از عوامل خودباختگی در مقابل استکبار دانست و گفت: دیگران از این نقطه ضعف رهبران جهان اسلام استفاده کرده وبه ایجاد زمینه و بستر تفرقه و دوگانگی در مجموعه جهان اسلام کمک می کنند.

حجت الاسلام بوشهری تصریح کرد: این نوع از رهبران جهان اسلام نمی توانند استراتژی و برنامه ریزی روشنی داشته در رفع مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مؤثر نخواهند بود.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم نمونه روشن معضل جهان اسلام را جریان غره دانست که چندی قبل گذشت.

وی گفت: در جریان غزه ما شاهد بودیم از کسانی که انتظار می رفت در این عرصه حضور جدید تری داشته باشند، به هر دلیل کنار کشیدند و حتی می توان گفت در صحنه به نفع دشمن باقی ماندند و جهان اسلام از این جهت آسیب دید.

حجت الاسلام حسینی بوشهری یادآور شد: راهکاری که می توان در این جا مطرح کرد مسئله وحدت جهان است. تفرقه نقطه منفی برای جهان اسلام و وحدت نقطه مثبت برای جهان اسلام است. ملتها باید این مسئله را که چه کسانی را می خواهند به عنوان رهبران مستقل و آگاه و دلسوز برای امت اسلامی داشته باشند را مورد بررسیهای مجدد قرار دهند.

تا زمانی که انتخاب در دست دیگران است امت اسلام در رفع چالشها ناموفق خواهد بود

وی این نوع بررسیهای دقیق را شرط اول دانست و استدلال کرد: تا زمانی که انتخاب در دست دیگران است، امت اسلامی نمی تواند در مقابل چالشهای پیش رو موفق شود.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: اگر با همین وضعیت هم از سوی افراد یا سازمانهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی همتی صورت گیرد که وحدت رویه ای ایجاد شود، تقسیم کار صورت گرفته و اجتماعاتی در راستای درک معضلات و چاره اندیشی برای آن تشکیل شود، شاید بتوان خدماتی برای جهان اسلام انجام داد.

برخی تنها نام سران کشورهای اسلامی را یدک می‌کشند

وی گفت: حقیقت این است که عده ای نام سران کشورهای اسلامی را یدک می کشند اما تنها پیاده کننده افکار سران استکبار و بیگانگان هستند.