زلزله در جدول رده ‌بندی / صبامهر صدرنشین باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته یازدهم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیشب تیم صبامهر با 2 امتیاز برتری مقابل پتروشیمی بندرامام به برتری دست یافت و جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی ثبیت کرد. این درحالی است که ماهشهری‌ها در دیدار رفت موفق به شکست حریف تهرانی شده بودند.

در دیگر دیدارهای برگزار شده دیشب تیم مهرام در دیدار با شهرداری گرگان صاحب برتری شد و در غیاب ذوب آهن به رده سوم جدول رده‌بندی صعود کرد. گرگانی‌ها با متحمل شدن این شکست یک رده سقوط داشتند.

شاگردان مهران حاتمی در دیدار با هیئت بسکتبال لنگرود به پیروزی دست یافتند و دو رده صعود کردند. تیم لوله a.s شیراز در خانه حریف شهرکردی خود را شکست داد تا جایگاهش در رده ششم تثبیت شود درحالیکه بازیکنان هیئت بسکتبال شهرکرد با پذیرفتن این باخت یک رده پائین‌تر آمدند. بازیکنان بیم بابل در دیداری خانگی با کسب 2 امتیاز جایگاه خود را در رده پنجم تثبیت کردند.

بازیکنان تراکتورسازی هم به خاطر پیروزی مقابل آرارات تهران و باتوجه به دیگر نتایج به دست آمده در بازی های دیشب به رده هفتم صعود کردند تا حریف آنها با سقوط یک پله ای مواجه شود. نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

* شهرداری گرگان 81 - مهرام تهران 98

* دانشگاه آزاد 100- هیئت بسکتبال لنگرود 92

( این بازی در وقت قانونی با تساوی 81 بر81 به پایان رسید)

* صبامهر تهران 95 - پتروشیمی بندرامام 93

* لوله a.s شیراز 92 - هیئت بسکتبال شهرکرد 86

* بیم بابل 107 - هیئت بسکتبال خراسان رضوی 94

* تراکتورسازی کردستان 93 - آرارات تهران 80

در این هفته از رقابت‌ها تیم ذوب آهن با قرعه استراحت روبرو است.

جدول رده‌بندی فصل جاری رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

1- صبامهر(43 امتیاز)

2- پتروشیمی بندرامام (41 امتیاز)

3- مهرام (41 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (39 امتیاز)

5- بیم بابل (34 امتیاز)

6- لوله a.s شیراز (33 امتیاز)

7- تراکتورسازی کردستان (32 امتیاز)

8- شهرداری گرگان (31 امتیاز)

9- دانشگاه آزاد (30 امتیاز)

10- آرارات (29 امتیاز)

11- هیئت بسکتبال شهرکرد (29 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال لنگرود (28 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (22 امتیاز)