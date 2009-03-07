به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احمدی از چاپ دفتری دیگر از شعرهایش با عنوان "شعرها و یادهای دفترهای کاهی" خبر داد و گفت: این مجموعه نزدیک به 600 صفحه است و به زودی منتشر می‌شود. کتاب دیگری هم با عنوان "مهمان" دارم که در دست چاپ است.

"شعرها و یادهای دفترهای کاهی" احمدی مجموعه‌‌ای دو جلدی است که قرار بود اوایل امسال عرضه شود که پس از انجام برخی غلط‌گیری‌‌ها از جانب این شاعر، هم اکنون آماده چاپ شده و به زودی نشر حوض نقره آن را منتشر می‌کند.

مجموعه داستان کودکانه "نوشتم صبح، صبح شد" و مجموعه "بهار بود" (نشر شباویز) از جمله آثار احمدرضا احمدی در ماه‌های اخیر است. دفتر شعر "ساعت 10 صبح بود" این شاعر اواخر سال گذشته در دومین جایزه شعر خبرنگاران تقدیر شد.

مجموعه شعرهای طرح، روزنامه‌ شیشه‌ای، وقت خوب مصائب، من فقط سفیدی اسب را گریستم، ما روی زمین هستیم، نثرهای یومیه، هزار پله به دریا مانده است، قافیه در باد گم ، لکه‌ای از عمر بر دیوار بود، ویرانه‌های دل را به باد می‌سپارم، از نگاه تو زیر آسمان لاجوردی، عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود، هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود، یک منظومه‌ دیریاب در برف و باران یافت شد، عزیز من، ساعت 10 صبح بود، چای در غروب جمعه روی میز سرد می‌شود و روزی برای تو خواهم گفت از جمله آثار منتشر شده احمدرضا احمدی است.