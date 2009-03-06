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۱۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۶

باهدف مبارزه با کنترل نامحسوس/

کارگردان کانادایی با اتصال دوربین به چشم مصنوعی مستند اجتماعی می سازد

کارگردان کانادایی با اتصال دوربین به چشم مصنوعی مستند اجتماعی می سازد

کارگردانی کانادایی که بینایی یکی از چشمان خود را از دست داده است، قصد دارد با اتصال دوربینی کوچک به چشم مصنوعی خود به تهیه مستند اجتماعی در رابطه با دوربینهای نامحسوس موجود در شهر و مشکلاتی که می توانند برای شهروندان به وجود آورند، بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارگردان کانادایی قصد دارد مینی دوربینی را در چشم مصنوعی خود قرار دهد تا با کمک آن امکان تهیه فیلمهای مستند بهتر را برای خود فراهم آورده و آگاهی جامعه را در رابطه تجسس در جامعه افزایش دهد.

راب اسپنس 36 ساله که یکی از چشمهای خود را در اثر تصادفی در دوران نوجوانی از دست داده است اظهار داشت چشم وی به دوربین، باطری و یک فرستنده بی سیم مجهز خواهد شد که بر روی تخته مداری نصب شده است.

به گفته وی هدف کلی از تولید مستندی با چنین تجهیزاتی تاکید به تجسس نامحسوس در جامعه است. وی قصد دارد علیه این نوع از کنترلهای نامحسوس در جامعه مبارزه کند. در حدود 12 هزار دوربین در سطح شهر تورنتو وجود دارد و به گفته اپنس عدم توجه مردم به این دوربینهای کنترلی شگفت انگیز است.

این دوربین کوچک که آی براگ نام دارد با هیچ یک از اعصاب مغز اسپنس در ارتباط نبوده و تصاویری که توسط آن ضبط می شوند کاملا تحت کنترل کارگردان قرار دارند. وی اعلام کرده است که به هیچ وجه حریم خصوصی افراد را با واسطه این دوربین نخواهد شکست.

بر اساس گزارش رویترز، راب اسپنس در کنفرانس خبری در براسل این اطلاعات را در رابطه با پروژه اش در اختیار رسانه ها قرار داده و همچنین اعلام کرد قصد ندارد فیلم نهایی را در اختیار رسانه های عمومی قرار دهد.

کد مطلب 844384

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