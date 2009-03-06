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۱۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

سال نجوم در مهر - 203

آغاز برنامه های سال نجوم ایران از ابتدای سال1388

آغاز برنامه های سال نجوم ایران از ابتدای سال1388

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سال نجوم از ابتدای سال 2009 میلادی آغاز شده اما با مصوبه ای در هیئت دولت از ابتدای سال 88 سال نجوم در ایران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان روز گذشته در حاشیه بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این طرح کاملا ملی است و تنها به جامعه دانشگاهی محدود نخواهد بود، گفت: از این رو این موضوع را معطوف به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دانستیم و دبیرخانه آن نیز در وزارت علوم تشکیل شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در بیست و پنجمین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز این موضوع اطلاع رسانی و پیشنهادات ارائه شد.

وی ادامه داد: استفاده از تمام تواناییهای وزارتخانه هایی که با نجوم مرتبط هستند در برگزاری برنامه های سال نجوم در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کبگانیان اضافه کرد: وزارت ارتباطات با داشتن سازمان فضایی و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با داشتن موزه علم و فناوری می توانند نقش موثری را در برگزاری برنامه ها و فعالیتهای سال نجوم ایفا کنند.

کد مطلب 844392

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