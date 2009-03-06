آغاز برنامه های سال نجوم ایران از ابتدای سال1388

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان روز گذشته در حاشیه بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این طرح کاملا ملی است و تنها به جامعه دانشگاهی محدود نخواهد بود، گفت: از این رو این موضوع را معطوف به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دانستیم و دبیرخانه آن نیز در وزارت علوم تشکیل شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در بیست و پنجمین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز این موضوع اطلاع رسانی و پیشنهادات ارائه شد.

وی ادامه داد: استفاده از تمام تواناییهای وزارتخانه هایی که با نجوم مرتبط هستند در برگزاری برنامه های سال نجوم در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کبگانیان اضافه کرد: وزارت ارتباطات با داشتن سازمان فضایی و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با داشتن موزه علم و فناوری می توانند نقش موثری را در برگزاری برنامه ها و فعالیتهای سال نجوم ایفا کنند.