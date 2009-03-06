ایجاد دوره های جدید آموزشی دندانپزشکی مشترک با دانشگاه های خارجی

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر برنامه مشترک در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) لیزر در دندانپزشکی با همکاری دانشگاه آخن آلمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تربیت اعضای هیئت علمی در داخل کشور در این رشته خاص ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: همچنین دومین دوره دندانپزشکی جامعه نگر در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با همکاری دانشگاه هلسینکی فنلاند نیز در سال جاری تحصیلی برگزار می شود.

فاضل خاطرنشان کرد: برنامه های مشترک با دانشگاههای خارجی به صورتی برگزار می شود که سه پنجم برنامه در داخل کشور برگزار می شود و باقیماینده آن از سوی اساتید خارجی ارائه می شود. برنامه های مذکور که به صورت فلوشیپ برگزار می شود یک ساله خواهد بود.

وی گفت: ایجاد دوره دندانپزشکی جامعه نگر با همکاری یک دانشگاه خارجی با دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر برنامه های مشترک با خارج است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اضافه کرد: دوره دکتری تخصصی سلامت دهان نیز در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری یک دانشگاه خارجی برگزار خواهد شد.