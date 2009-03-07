عملکرد مطلوب بخش فرهنگ در فرهیخته شدن جامعه موثر است

حسن بنیانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: عملکرد درست بخش فرهنگی کشور می تواند زمینه بهبود ارزیابی مسائل مختلف را فراهم کند که این امر در فرهیخته شدن افراد تاثیر زیادی دارد.

وی ادامه داد: لازم است مهارت ارزیابی مسائل مختلف زندگی از کودکی در افراد به وجود آید زیرا در چنین شرایطی، اهمیت ارزیابی درست مسائل و امور برای افراد درونی می شود و این نوع ارزیابی همواره در افراد باقی می ماند.

این مسئول عنوان داشت: باید به کودکان و نوجوانان ملاک درستی برای تشخیص بدهیم، زیرا این امر از لازمه های فرهیخته شدن آنها در آینده نزدیک است.

رئیس حوزه هنری کشور تصریح کرد: متاسفانه در گفتگوها و ارتباطات ما احساس بیشتر از عقل دخالت دارد که این امر باعث می شود نتوانیم بسیاری از مسائل را به خوبی ارزیابی کنیم و بر مبنای آن تصمیم شایسته ای بگیریم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی سیاستگذاری صدا و سیما افزود: در صورت تداوم عدم عقل گرایی در بزرگترها این مسئله به کودکان و نوجوانان نیز منتقل می شود که این امر باعث می شود آنها در مواجهه با امور زندگی از قدرت تعقل خود استفاده کمتری کنند.

نداشتن تعصب بی جهت از نشانه های انسانهای فرهیخته است

رئیس حوزه هنری کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نداشتن تعصب بی جهت از نشانه های انسانهای فرهیخته است و باید همواره به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم زیرا انسانهای فرهیخته در مقابل حرفهای منطقی جبهه گیری نمی کنند و به جای آن تلاش می کنند حرفهای حق را تایید کنند.

وی عنوان داشت: ممکن است کودکان و نوجوانان در بسیاری موارد در مورد یک مسئله حرفهای منطقی بزنند، در حالی که معلمها و والدین نباید در مقابل این حرفهای منطقی جبهه بگیرند و لازم است به جای تکذیب، آن را تایید کنند.

این مسئول افزود: به دنبال این امر، عدم تعصب بی جهت ما ثابت شده است و کودکان و نوجوانان به ما اعتماد بیشتری پیدا می کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی سیاستگذاری صدا و سیما خاطرنشان کرد: در ادامه این مسئله می توانیم سایر جنبه های موضوع مورد بحث که طرف صحبت ما از آن غافل است را مطرح کنیم و با این کار، دید همه جانبه ای به او بدهیم تا بتواند با اطلاع کامل از جنبه های مثبت و منفی موضوع، قضاوت مطلوبتر و کاملتری در مورد آن داشته باشد.