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۱۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

افشار :

ستاد آیه‌های ایثار و تلاش مورد مشورت مجلس و دولت قرار گیرد

ستاد آیه‌های ایثار و تلاش مورد مشورت مجلس و دولت قرار گیرد

معاون فرهنگی، اجتماعی و شوراهای وزیر کشور گفت : از مجلس و دولت درخواست کردیم از ستاد آیه‌های ایثار و تلاش به عنوان مقام مشورتی به صورت نظام‌مند و نهادینه شده در اداره امور کشور استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی، اجتماعی و شوراهای وزیر کشور با بیان این مطلب در هشتمین همایش آیه‌های ایثار و تلاش که عصر پنجشنبه در مشهد مقدس برگزار شد افزود: زنان فرهیخته ایثارگر، آیه‌های ایثار و زندگی هستند و امیدواریم بتوانیم با برگزاری همایشهای آیه‌های ایثار و تلاش و معرفی زنان ایثارگر فرهیخته کشور به جامعه، از توانمندیهای آنان در پیشبرد اهداف نظام نهایت استفاده را ببریم.

مهندس علیرضا افشار تصریح کرد: برگزاری هشتمین همایش آیه‌های ایثار و تلاش دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشت و امیدواریم بتوانیم از نتایج و دستاوردهای برگزاری 8 کمیته علمی این همایش، در گسترش فرهنگ ایثار و تلاش استفاده کنیم.

 

کد مطلب 844418

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