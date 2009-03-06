به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی، اجتماعی و شوراهای وزیر کشور با بیان این مطلب در هشتمین همایش آیه‌های ایثار و تلاش که عصر پنجشنبه در مشهد مقدس برگزار شد افزود: زنان فرهیخته ایثارگر، آیه‌های ایثار و زندگی هستند و امیدواریم بتوانیم با برگزاری همایشهای آیه‌های ایثار و تلاش و معرفی زنان ایثارگر فرهیخته کشور به جامعه، از توانمندیهای آنان در پیشبرد اهداف نظام نهایت استفاده را ببریم.

مهندس علیرضا افشار تصریح کرد: برگزاری هشتمین همایش آیه‌های ایثار و تلاش دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشت و امیدواریم بتوانیم از نتایج و دستاوردهای برگزاری 8 کمیته علمی این همایش، در گسترش فرهنگ ایثار و تلاش استفاده کنیم.