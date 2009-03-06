"امر به معروف در ترازوی عقل" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب فقه به معنای اعم مورد نظر است و در آن علاوه بر شیوه‌های سنتی فقه و مراجعه به ادله اربعه، در حوزه فقه به معنای اعم نیز توجه شده است .

همچنین برای اثبات یا رد فرضیه‌ها به فلسفه احکام و منابع کلامی، فلسفی، اخلاقی و تفسیری مراجعه شده است. علاوه بر آن، به دلیل ابعاد تاریخی و اجتماعی در این مبحث برای ارائه الگوهای کاربردی و روزآمد، یافته‌های علوم انسانی نوظهور نظیر علوم ‌سیاسی، جامعه‌شناسی و تاریخ نیز مورد توجه قرار گرفته است .

این کتاب در دو بخش تدوین شده است. "فرضیه اول؛ وجود ضعف در مبانی عقلی" و "فرضیه دوم؛ نارسایی کتابهای فقهی در ارائه احکام" عناوین بخشهای این کتاب هستند .

کتاب "امر به معروف در ترازوی عقل" در 1500 نسخه و 200 صفحه منتشر شده است .