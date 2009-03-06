قابلیتهای بوشهر کاستیهای این استان را جبران خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله اسدالله ایمانی در نشست شورای اداری استان و تودیع و معارفه امام جمعات بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر قلب تپنده کشور است، گفت : عنایت الهی و تفضلات پروردگار به این استان آن چنان است که کاستی ها و نبودهای چند دهه اخیر را رفع خواهد کرد.

وی اظهار داشت: وجود هفت میلیون اصله نخل در فضای محدود، منابع زیر زمینی قابل استفاده، 625 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس و منابع عظیم نفت و گاز از پتانسیل هایی است که موجب تحول استان شده و خواهد شد.

امام جمعه سابق بوشهر با بیان اینکه بزرگترین افتخار زندگیم این است که سالهایی از عمرم در خدمت مردم استان بوشهر بوده ام، گفت: با تلاش های صورت گرفته در حال حاضر استان بوشهر شاهد 17 شمع فروزان نماز جمعه در شهرستانها و بخش های استان است.

آیت اللله ایمانی افزود: طی چند سال اخیر با همکاری مردم و همراهی، تلاش و پیگیری مسئولان، استان در شرایط مطلوبی قرار گرفته است به گونه ای که استان در این فضای تفاهم توانسته است در زمره استانهای برتر کشور باشد.

ابوطالب شفقت استاندار بوشهر نیز در ادامه این نشست گفت: امید می رود بتوانیم در کنار آیت الله صفایی بوشهری و با همکاری مسئولان استانی و مردم شاهد بروز و شکوفایی علمی و فرهنگی جوانان این استان باشیم.

آیت الله اسدلله ایمانی امام جمعه سابق بوشهر بعد از استعفای آیت الله حائری به عنوان نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز تعیین شده است.