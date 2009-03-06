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۱۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

رجب زاده نیامد /

باقری استراحت کرد، کریمی تمرین اختصاصی/ پرسپولیس از دوشنبه در اردو

باقری استراحت کرد، کریمی تمرین اختصاصی/ پرسپولیس از دوشنبه در اردو

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که کریم باقری به استراحت پرداخت و علی کریمی نیز تمرینات اختصاصی اش را پیگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران از ساعت 10:30 الی 12:15 دقیقه امروز در زمین چمن ورزشگاه خیریه عمل زیر نظر کادر فنی به مرور تمرینات سنگین گروه پرداختند.

در این تمرین کریم باقری با اجازه کادر فنی و برای استراحت حضور نداشت، علی کریمی هم به مرور تمرینات اختصاصی پرداخت و مهدی رجب زاده هم که گفته شده بود بزودی تمریناتش را با سرخپوشان آغاز خواهد کرد هنوز کارش با این تیم قطعی نشده است.

ضمن اینکه طبق برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی پرسپولیس، این تیم ساعت 10:30 دقیقه روز شنبه و 15:30 دقیقه روز یکشنبه تمرینات خود را در زمین چمن ورزشگاه خیربه عمل انجام می دهد و از روز دوشنبه برای برگزاری اردوی شبانه روزی راهی هتل آکادمی فوتبال می شود.

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الشارجه امارات خواهد بود.

کد مطلب 844451

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